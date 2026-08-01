Respeto al ciclista, el homenaje que Richard Carapaz pidió y aún no llega

El respeto al ciclista no puede seguir siendo una consigna que aparece cuando Ecuador celebra un triunfo internacional o lamenta una tragedia en las carreteras.

El país atraviesa uno de los momentos más brillantes de su historia en el ciclismo, con referentes como Richard Carapaz y Jhonatan Narváez, además de la irrupción de Mateo Ramírez como una de las mayores promesas de este deporte.

Sin embargo, ese éxito deportivo contrasta con una realidad preocupante: quienes representan al Ecuador en las competencias más exigentes del mundo siguen entrenando en vías donde la seguridad depende, muchas veces, de la prudencia —o la imprudencia— de otros conductores.

El ciclismo de alto rendimiento tiene una condición que no admite atajos. Los parques, las ciclovías o los circuitos urbanos cumplen una función importante para la recreación y la movilidad, pero no reemplazan las exigencias técnicas que demanda la preparación de un deportista profesional.

Las largas distancias, los desniveles, la resistencia y las velocidades de competencia obligan a entrenar en carreteras abiertas.

Esa realidad convierte al respeto vial en una necesidad y no en una concesión.

La historia de Richard Carapaz resume mejor que cualquier estadística esa contradicción. En 2014 fue atropellado y permaneció seis meses alejado de las carreteras. Años después se convertiría en el máximo ganador latinoamericano de etapas en las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

Cuando regresó al Ecuador tras conquistar el Giro de Italia en 2019, el carchense dejó un mensaje que sigue interpelando al país: el mejor homenaje no eran los reconocimientos ni los aplausos, sino un mayor respeto hacia quienes se entrenan sobre una bicicleta.

Ese llamado adquiere mayor fuerza en 2026. Mientras Carapaz y Narváez continúan sumando resultados internacionales, Jonathan Caicedo ha recuperado protagonismo con un importante triunfo en China y Mateo Ramírez confirma que Ecuador ya cuenta con un relevo generacional capaz de competir entre los mejores del mundo. El éxito deportivo demuestra que el talento existe.

Lo que falta es garantizar que esos deportistas puedan prepararse sin que cada entrenamiento implique asumir un riesgo innecesario.

Los antecedentes evidencian que el problema no es hipotético. El ciclista profesional Segundo Navarrete fue atropellado en 2022 y perdió un riñón. Ese mismo año, Miriam Núñez, la principal referente del ciclismo femenino de ruta en el país, también sufrió un siniestro de tránsito.

Ambos lograron regresar a la competencia después de largos procesos de recuperación, pero otros ciclistas no tuvieron la misma oportunidad. Cada accidente recuerda que la diferencia entre una lesión y una pérdida irreparable puede depender de una decisión tan simple como reducir la velocidad o respetar la distancia de adelantamiento. Respetar el mínimo de 1,50 metros.

Las cifras de siniestralidad en Quito muestran que el problema trasciende al ciclismo. Entre enero y julio de 2026 se registraron 1 897 siniestros de tránsito, con 1 159 personas lesionadas y 125 fallecidas. El dato más preocupante es que el 80 % de las víctimas son hombres y el grupo más afectado corresponde a jóvenes entre 20 y 29 años, precisamente el segmento donde se concentra buena parte de quienes practican ciclismo deportivo y recreativo.

Frente a esa realidad, el debate no puede limitarse a exigir mayor prudencia a los conductores. También corresponde fortalecer la educación vial, promover una convivencia responsable entre todos los usuarios de la vía y consolidar políticas públicas que prioricen la seguridad. La movilidad no puede entenderse como una competencia por el espacio, sino como un ejercicio de corresponsabilidad.

El crecimiento del ciclismo ecuatoriano no dependerá únicamente de descubrir nuevos talentos ni de celebrar nuevas victorias en Europa. Dependerá, sobre todo, de que esos jóvenes puedan entrenar en condiciones seguras. Resulta paradójico que un país capaz de producir ganadores de etapa en las grandes vueltas no haya logrado todavía construir una cultura vial que proteja a quienes le brindan esas alegrías.

El verdadero homenaje a Richard Carapaz, Jhonatan Narváez, Kevin Navas, Jonathan Caicedo, Miriam Núñez, Segundo Navarrete, Mateo Ramírez y a los cientos de ciclistas que cada día recorren las carreteras ecuatorianas no llegará con placas conmemorativas ni con ceremonias públicas. Llegará cuando el respeto al ciclista deje de ser una reacción ante la tragedia y se convierta, finalmente, en un hábito cotidiano. Solo entonces Ecuador podrá decir que acompaña con hechos el éxito de uno de sus deportes más laureados.