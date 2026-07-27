Richard Carapaz superó un atropellamiento que casi termina su carrera en 2014

Richard Carapaz tuvo un espectacular Tour de Francia en 2026 en el que se coronó como el ganador de la montaña y como el más combativo. Sin embargo, esta historia estuvo a punto de no escribirse a causa de un atropellamiento ocurrido en 2014.

Richard Carapaz tuvo un complicado inicio

Richard Antonio Carapaz Montenegro nació en El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi, el sábado 29 de mayo de 1993. Lejos estaba de imaginar que 33 años después estaría consolidado como el mejor ciclista de Ecuador de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo.

En 2003, con 10 años de edad, tuvo su primer contacto con el ciclismo. Fue a través de una vieja bicicleta que consiguió en medio de un cargamento de chatarra que Antonio, su papá, llevó a su casa desde Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.

La bicicleta era una BMX oxidada, sin asiento y con ruedas desinfladas. A simple vista estaba destinada al olvido, pero ‘Richie‘ se empeñó en rearmarla con piezas de otras bicicletas que encontró en aquel montón de viejos fierros.

A más de 3 000 metros sobre el nivel del mar, el joven Carapaz se desplazaba al colegio, salía a pasear y realizaba diligencias para su familia en un terreno que forjó su formación, en una topografía en la que las ascensiones y el frío eran parte de la cotidianidad.

Cinco años después, fue reclutado por Juan Carlos Rosero Rosero, quien lo introdujo al mundo de la competición a través de un equipo que había creado, dando paso a una formación más profesional que pronto daría sus primeros resultados.

Más tarde se unió al equipo aficionado Panavial – Coraje Carchense y en 2013 obtuvo sus primeros triunfos en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta sub-23 y en la Vuelta a Guatemala, confirmando que se trataba de un talento con un elevado potencial por explotar.

Carapaz estuvo seis meses lejos de la competencia

Sin embargo, ese brillante ascenso se vio truncado en 2014. En su sitio web se detalla que ese año el pedalista estuvo fuera de las pistas y sin subirse a una bicicleta por culpa de un atropellamiento.

“Richard fue atropellado y estuvo seis meses fuera de las carreteras. Los médicos pronosticaron que era muy probable que no pudiera volver a caminar, y casi nadie creía que podría volverse a subir en una bicicleta”, se detalla textualmente en su biografía oficial.

Lejos de ser un obstáculo que terminara con su carrera, el carchense en 2015 se recuperó y volvió a montarse en una bicicleta para competir en el equipo colombiano Strongman–Campagnolo, que confío en su talento.

Se convirtió en el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud de ese país, además de lograr una victoria de etapa en el mítico Clásico RCN. Ese fue el relanzamiento definitivo para una carrera que aún está lejos de llegar a su fin.

En 2016 viajó a España para hacer una prueba de tres meses en las filas del conjunto Lizarte. El primer triunfo en el ‘Viejo Continente’ como amateur lo logró al quedarse con el primer puesto de la Vuelta a Navarra, con una etapa incluida.

Ese mismo año pasó al Movistar Team, equipo profesional con el que se dio a conocer a escala global hasta 2019. Se marchó luego de haber obtenido el título del Giro de Italia, el más relevante hasta ese momento de su palmarés.

De 2020 a 2022 fue contratado por el Ineos Grenadiers. En 2021 logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1 en la categoría de ruta. El podio lo completaron el belga Wout van Aert y al esloveno Tadej Pogačar.

Desde 2023 brilla en las filas del EF Education-EasyPost, equipo con el que logró el tercer lugar en el Giro 2025 y el premio de montaña y el más combativo del Tour en 2024 y 2026.

Palmarés de Richard Carapaz

Año Logros y victorias 2013 Campeonato Panamericano en Ruta Sub-23 2015 Vuelta de la Juventud de Colombia

1 etapa del Clásico RCN 2016 (amateur) Vuelta a Navarra (más 1 etapa) 2018 Vuelta a Asturias (más 1 etapa)

1 etapa del Giro de Italia 2019 Giro de Italia (más 2 etapas)

Vuelta a Asturias (más 1 etapa) 2020 UCI America Tour

2.º en la Vuelta a España

1 etapa del Tour de Polonia 2021 Juegos Olímpicos en Ruta (medalla de oro)

3.º en el Tour de Francia

Vuelta a Suiza (más 1 etapa) 2022 Campeonato de Ecuador Contrarreloj

2.º en el Giro de Italia

3 etapas de la Vuelta a España (más clasificación de la montaña)

1 etapa de la Volta a Cataluña

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta 2023 Campeonato de Ecuador en Ruta

Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes

2.º en los Juegos Panamericanos Contrarreloj 2024 Campeonato de Ecuador Contrarreloj

1 etapa del Tour de Francia (más clasificación de la montaña y premio de la combatividad)

1 etapa del Tour Colombia

1 etapa del Tour de Romandía

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta 2025 3.º en el Giro de Italia (más 1 etapa) 2026 2 etapas del Tour de Francia (más clasificación de la montaña y premio de la combatividad)

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