Richard Carapaz quedará para siempre en el Alpe d’Huez: el histórico homenaje que recibirá

Richard Carapaz no solo cerró un inolvidable Tour de Francia 2026 con dos victorias de etapa, el título de Rey de la Montaña y el premio al Supercombativo. Su actuación también le permitirá quedar para siempre en uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo mundial.

Tras imponerse el pasado 25 de julio en la etapa con final en el Alpe d‘Huez, el ecuatoriano recibirá un homenaje permanente en la legendaria montaña francesa.

Según informó la Agencia EFE, una de las tradicionales curvas del Alpe d’Huez, la nueve, llevará una placa con el nombre de Richard Carapaz, como parte de una histórica tradición del Tour de Francia.

¿Por qué Richard Carapaz tendrá una curva en el Alpe d‘Huez?

El Alpe d’Huez es una de las ascensiones más famosas del ciclismo y cuenta con 21 curvas numeradas, conocidas como virages.

Cada una de ellas está dedicada a un ciclista que consiguió ganar una etapa del Tour de Francia con final en esta emblemática montaña.

Cuando un nuevo corredor conquista la subida, pasa a formar parte de ese exclusivo grupo y recibe una placa con su nombre en una de las curvas del recorrido.

Gracias a su brillante triunfo en la etapa reina del Tour de Francia 2026, Richard Carapaz se unirá oficialmente a esa lista de leyendas.

Un Tour de Francia para la historia

El ecuatoriano firmó una de las mejores actuaciones de su carrera.

Durante las tres semanas de competencia consiguió:

Dos victorias de etapa.

El maillot de lunares como Rey de la Montaña.

El premio al Supercombativo del Tour.

El octavo lugar en la clasificación general.

Además, protagonizó constantes ataques en la montaña y fue uno de los corredores más ofensivos de toda la carrera.

Su victoria en el Alpe d‘Huez puso el broche de oro a una edición que terminó convirtiéndose en una de las más exitosas de su trayectoria deportiva.

También Tadej Pogačar recibirá el homenaje

Carapaz no será el único homenajeado tras esta edición del Tour.

El esloveno Tadej Pogačar, campeón de la carrera, también tendrá una placa con su nombre en otra de las curvas del Alpe d’Huez, luego de conquistar la etapa con final en la mítica subida francesa.

Ambos pasarán a integrar un selecto grupo de ciclistas inmortalizados en una de las montañas más icónicas de la historia del Tour de Francia.

¿Cuánto dinero ganó Richard Carapaz en el Tour?

Además del reconocimiento deportivo, la sobresaliente actuación del ecuatoriano también tuvo una importante recompensa económica.

Carapaz terminó como el cuarto ciclista con mayores premios económicos del Tour de Francia 2026, al acumular aproximadamente 117.000 dólares (103.000 euros).

La cifra fue posible gracias a sus dos victorias de etapa, el título de la montaña, el premio al Supercombativo y los diferentes incentivos obtenidos durante las tres semanas de competencia.

Con este Tour de Francia, Richard Carapaz no solo amplió su legado como el mejor ciclista ecuatoriano de la historia, sino que también dejó su nombre grabado para siempre en el Alpe d‘Huez, uno de los templos del ciclismo mundial.