Richard Carapaz correrá con el número 41 en el Tour de Francia 2023

Richard Carapaz y Esteban Chaves comparten equipo en el Tour de Francia 2023. Foto: @EFprocycling

Redacción Deportes

El ecuatoriano Richard Carapaz, líder del EF Education-EasyPost correrá con el dorsal número 41 en el Tour de Francia.

En la presentación de los equipos en el Tour, este 29 de junio del 2023, el carchense salió al frente de su escuadra y tomó la palabra en la tarima, ante cientos de aficionados.

"Venimos con mucha ilusión. Tenemos un gran equipo y buscaremos un buen resultado", dijo el campeón olímpico ecuatoriano que portará el dorsal número 41 que lo distingue como líder del EF Education-EasyPost.

Ese número estuvo en la chapela (boina) con la que salieron los ciclistas a la presentación oficial.

Los líderes de cada equipo llevan generalmente el número un número '1' en su dorsal. Así, en este año, Jonás Vingegaard (Jumbo-Visma) llevará el 1, Tadej Pogacar (UAE) el 11, Egan Bernal (Ineos) el 21, Enric Mas (Movistar Team) el 131, entre otros.

"Al final he hecho una preparación muy buena. Me he preparado lo mejor posible y espero contrar las piernas deseadas", expresó Carapaz, quien correrá su tercer Tour de Francia.

El carchense ya ocupó el puesto 13 en el 2020 y fue tercero en el 2021.

"Es un inicio bastante bonito y estoy contento de estar aquí con el equipo", añadió Carapaz.

"Tenemos un gran líder como Richard. Lo importante es aportar al equipo", fueron las palabras del colombiano Rigoberto Urán, otra de las estrellas del EF Education-EasyPost.

El Tour de Francia

Bilbao, en España, se vistió de amarillo. Las tres primeras jornadas del Tour de Francia se correrán en ese país.

El Tour empezará este sábado 1 de julio del 2023.

La etapa 1 comenzará y finalizará en Bilbao. Será un recorrido de 182 km con cinco puertos de montaña que pondrá a prueba a los ciclistas.

El Tour de Francia reúne a 22 equipos, de ocho ciclistas cada uno. En total serán 176 los deportistas que empiecen la prueba. ¿Cuántos lograrán finalizar?

El equipo del EF Education-EasyPost

Richard Carapaz . Ecuador, 30 años. Será la tercera participación de 'Richie' en la 'Grande Bouclé'.

. Ecuador, 30 años. Será la tercera participación de 'Richie' en la 'Grande Bouclé'. Rigoberto Urán. Colombia, 36 años. Ha ganado una etapa y fue segundo en el 2017.

Esteban Chaves . Colombia, 33 años. Será el cuarto Tour para el colombiano.

. Colombia, 33 años. Será el cuarto Tour para el colombiano. Andrey Amador. Costa Rica, 36 años. Séptimo Tour para el costarricense.

Alberto Bettiol. Italia, 29 años. Quinta presencia en la 'Grande Bouclé'.

Italia, 29 años. Quinta presencia en la 'Grande Bouclé'. James Shaw. Gran Bretaña, 27 años. Debuta en el Tour de Francia.

Magnus Cort Nielsen. Dinamarca, 30 años. Ya ganó dos etapas en el Tour.

Neilson Powless. Estados Unidos, 26 años. Correrá por cuarta ocasión.

Visita nuestros portales: