Richard Carapaz firma contrato con EF Education Easy Post

Este viernes 19 de agosto de 2022, se oficializó la firma del contrato de Richard Carapaz con EF Education Easy Post. Cuatro días después que Rod Ellingworth, subdirector del Ineos, informara que el ecuatoriano no continuará en el equipo británico en el 2023.

El nuevo equipo oficializó esta mañana en sus redes sociales y habla muy bien del ciclista mencionando que más allá de sus triunfos aún hay camino para recorrer.

En la página oficial escribieron "Podría decirse que es el ciclista más consumado que ha producido Ecuador, Richard ha corrido en el WorldTour desde 2016. El año pasado ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y se proclamó campeón de la general del Tour de Suiza. Además de ganar el Giro de Italia 2019, ha subido al podio en las tres grandes vueltas. Richard es el actual campeón nacional de contrarreloj de Ecuador".

Bienvenido, @RichardCarapazM!



Arguably the most accomplished cyclist Ecuador has produced. We can't wait for 2023!https://t.co/6WZ7NiKxLw pic.twitter.com/DDUPq4rqji — EF Pro Cycling (@EFprocycling) August 19, 2022

"Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más", dice Richard en el texto del EF Education Easy Post.

"Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Cada día me levanto con este sueño por el que tengo que luchar. Cuando empecé a correr sabíamos de las grandes vueltas. Con el tiempo pensé que podría ganar el Giro de Italia y lo he hecho, y ahora pienso en el Tour de Francia".

El director general de EF Education-EasyPost, Jonathan Vaughters, está encantado de dar la bienvenida a Richard al equipo.

"Carapaz siempre ha sido uno de mis corredores favoritos", dice, "y no sólo porque gana. Carapaz gana con inteligencia, sincronización, agresividad y garra. Ganó el Giro porque fue muy inteligente y atacó en el momento justo...Richard encaja perfectamente, porque necesitamos un líder que pueda ganar carreras utilizando tácticas astutas".

La última gran vuelta de Carapaz con Ineos

Richard Carapaz se unió al Ineos en 2020 y su contrato finalizará en diciembre del 2022. Han sido tres temporadas de grandes carreras, en las que el ecuatoriano alcanzó el subcampeonato de la Vuelta a España 2020 y el tercer lugar del Tour de Francia 2021, entre otros logros. Además, en este 2022, Carapaz alcanzó el subcampeonato del Giro de Italia.

Antes, cuando 'Richie' ganó el Giro de Italia en el 2019 lo hizo con el Movistar Team.

“Nuestro equipo para la Vuelta es realmente emocionante; una gran combinación de experiencia y juventud que dará resultados sobresalientes. Tener cuatro debutantes refuerza la creencia de que confiamos en la calidad de nuestros jóvenes ciclistas y sabemos que brindarán un apoyo fantástico para Carapaz en su última gran vuelta con nosotros", fueron las palabras de Rod Ellingworth en relación con 'Richie' y a la Vuelta a España.