Richard Carapaz realiza su pretemporada entre gradas y nevados en Ecuador

El ecuatoriano Richard Carapaz realiza singulares actividades para ganar fortaleza y afrontar la temporada 2023 con el EF Education Easy Post, su nuevo equipo entre la élite mundial del ciclismo.

'Richie' se encuentra en Ecuador y como parte de su preparación sube a nevados, se reta con miles de repeticiones en interminables gradas y hasta se va de pesca para relajase.

Su esfuerzo y dedicación lo han llevado a la élite del deporte, al punto de ser el primer ciclista en el mundo que ganó el oro olímpico en la prueba de ruta, además de haberse subido a los podios de las tres grandes vueltas como son el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

En estos días se lo ha visto subir gradas, una y otra vez, hasta llegar a la fatiga.

Omar Rosero, amigo del deportista, publicó videos de esos entrenamientos en gradas localizadas en Tulcán.

"Lo hace para fortalecer las piernas. Son unas 180 gradas y hace hasta 20 repeticiones", contó Rosero en una comunicación con este Diario.

En estos días de pretemporada, Richard Carapaz también disfruta de largas caminatas para estar rodeado de naturaleza y pescar, una sus actividades favoritas. "Así se olvida un poco de todo lo duro que vendrá para él en el 2023", explica Rosero, quien conoció al deportista durante un entrenamiento hace varios años.

Rosero también lo ha acompañado cuando acuden a la cima del volcán Chiles, en la frontera con Colombia, un lugar al que el campeón olímpico vuelve cada vez que está en el país. Subir a ese nevado, a 4700 metros del altura, ya es todo un ritual para él y sus amigos. "Al Chiles lo conocemos como el Templo", cuenta.

En los próximos días, 'Richie' volverá al 'Taita Chiles' antes de viajar hacia Europa para preparar la próxima temporada con su nuevo equipo. La 'Locomotora del Carchi' debe probar las bicicletas, los uniformes y otros implementos que utilizará en el 2023.

¿Qué motiva a un deportista que ha ganado tanto en el ciclismo para seguir entrenándose? En el caso del campeón olímpico de Tokio 2020, una de sus principales motivaciones es seguir siendo una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas. Así lo ha repetido en varias ocasiones y por eso también patrocina la escuela de ciclismo que lleva su nombre.

Hitos y récords de Richard Carapaz

En pruebas del Wolrd Tour de la UCI, la máxima categoría del ciclismo de ruta, Richard Carapaz lleva 17 victorias.

Se consagró al ganar el Giro de Italia 2019. También se impuso en el Tour de Suiza (2021), triunfó en tres etapas del Giro (2018 y 2019), en tres de la Vuelta a España (2022)...

Se coronó campeón en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Richard Carapaz fue también subcampeón de la Vuelta a España (2020), tercero en el Tour de Francia (2021) y subcampeón del Giro 2022. Como si eso fuera poco, fue cuarto en el Giro de Italia 2018.

Lleva 10 participaciones en grandes vueltas: Tour (2), Giro (3), Vuelta (5).

En el 2022 también fue el monarca de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España.

Cuando en el 2021 alcanzó el podio del Tour, se convirtió en el quinto ciclista latinoamericano en conseguirlo tras los colombianos Fabio Parra (tercero, 1988), Nairo Quintana (segundo, 2013 y 2015; tercero, 2016), Rigoberto Urán (segundo, 2017) y Egan Bernal (campeón 2019).

Además, ‘Richie’ fue el vigésimo ciclista en la historia que logró subirse al podio en las tres grandes (Tour, Giro de Italia y Vuelta a España).

¿Algo más? Richard Carapaz Montenegro es el actual campeón ecuatoriano de la contrarreloj individual.

Richar Carapaz y su nuevo equipo

La 'Locomotora del Carchi' es la contratación estrella del EF Education Easy Post para las próximas tres temporadas. Con él, el equipo estadounidense quiere consolidarse como candidato para buscar ganar en las grandes vueltas.

Busca ganar el Tour de Francia y contar con un equipo que lo respalde fueron dos de las principales razones por las que Carapaz dejó el Ineos Grenadiers y fichó por su nuevo equipo.

"Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más", dijo 'Richie' en publicaciones realizadas por el EF Education-EasyPost, cuando se confirmó su contratación en agosto.

"Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible", dijo el carchense que fichó por tres años con el EFE.

