El ciclista Segundo Navarrete se preparaba para la Vuelta al Ecuador

Segundo Navarrete, ciclista ecuatoriano. Foto: archivo / EL COMERCIO

Redacción Deportes

Segundo Navarrete se encuentra internado en un hospital del sur de Quito, todavía con pronóstico reservado por el siniestro de tránsito que sufrió en la vía, cerca de Machachi (cantón Mejía), el lunes 10 de octubre del 2022.

Cuatro veces campeón nacional de la contrarreloj individual, Navarrete se preparaba para competir en la Vuelta al Ecuador que se cumplirá en noviembre. Por eso el lunes salió a ejercitarse, no sin antes avisar a sus allegados por dónde lo haría.

Fue así que le escribió un mensaje a Erika Saa, su novia desde hace unos tres años. "Me escribió que se iba a rodar, una nunca espera que estas cosas pasen", le contó Saa a este Diario, vía telefónica.

"Estaba contento. El ciclismo es su vida, de esto viven y se estaba preparando para competir", añadió Saa.

No obstante, todo eso se truncó cuando el conductor de un camión lo golpeó en la vía. Como consecuencia de esto el deportista perdió un riñón, además de tener fracturas en costillas y posiblemente también en varias vértebras. Todavía se encuentra en observación. Su estado es delicado.

Segundo Navarrete ingresó primero a un hospital en Machachi. Horas después se lo pudo trasladar a otro centro de salud en el sur de Quito, donde todavía permanece este 12 de octubre del 2022.

Entre sus parientes y amigos existe indignación. Se espera que el conductor se haga responsable. Se ha denunciado públicamente que el chofer invadió vía y luego incluso huyó de la escena, en un primer momento.

"El parte policial indica, según el señor policía, que no había flagrancia y que el fiscal ordena la libertad del chofer...", se quejó Saa en una publicación realizada en redes sociales.

Segundo Navarrete celebra un triunfo en una carrera del 2006. Foto: archivo / EL COMERCIO

Ciclistas desprotegidos

Toda campaña a favor del respeto a los ciclistas es poca. Así lo siente Carlos Quishpe, también ciclista de alta competencia. Él ha coincidido con Navarrete en equipos y en selecciones nacionales.

"Sobre la bicicleta vamos totalmente desprotegidos, con solo un casco. Al mínimo toque nos podemos caer y hacer daño. Por eso para entrenar elegimos vías amplias, pero siempre pasa que hay personas que no respetan", aseguró Quishpe, de 31 años.

David Tapia, ciclista élite que se entrena para correr la Vuelta al Ecuador con el equipo de Liga Deportiva Universitaria, también se siente indignado con lo ocurrido con Segundo Navarrete. Él pide más empatía y respeto en las vías.

"Hasta esperando en una vereda se tiene el riesgo de que un carro te atropelle. Por eso creo que se deben fomentar más campañas de prevención, de respeto al ciclista empezando en las escuelas de conducción", dijo Tapia.

Los amigos, los parientes y los rivales de Segundo Navarrete esperan que pueda reponerse pronto. Todos quieren verlo nuevamente sobre la bicicleta.

"Segundo ha sido como mi mentor. Crecí con él, salimos de la misma escuela de ciclismo (Su cambio por el cambio) cuando iniciamos en el ciclismo", recordó Quishpe. "Como ciclista siempre ha sido bastante bueno, me ha enseñado cosas. Es reservado, buen amigo. A Dios gracias está vivo, espero que se recupere pronto", añadió.

La riobambeña Miryam Núñez también acudió a visitar al ciclista en el hospital. "Acabo de visitar a Segundo Navarrete, víctima de atropellamiento mientras estaba entrenando, a causa del atropello perdió su riñón. No hay justicia, solo impunidad. Hasta el día hoy la persona que me atropelló no se ha hecho responsable. NO A LA IMPUNIDAD #FuerzaNavas", publicó la deportista que fue atropellada el 13 de febrero del 2022.

Segundo Navarrete, un todo terreno

Amigos y rivales reconocen que Segundo Navarrete, de 37 años, es un ciclista todo terreno, capaz de destacarse en pruebas llanas como en la montaña. Fue así que alcanzó cuatro veces el título de campeón nacional de contrarreloj, en 2007, 2009, 2010 y 2016. En la actualidad, el campeón de contrarreloj es Richard Carapaz.

Navarrete se unió esta temporada al equipo Saitel, con el que participó en la Vuelta a Venezuela.

En el 2021, con el Movistar Team Ecuador, se ubicó octavo en la Vuelta al Ecuador. Ese año también corrió en la Vuelta a Colombia, entre otras pruebas.

Entre sus actuaciones se destaca el tercer lugar en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en México, en el 2013. También fue segundo en la Vuelta al Ecuador 2009, entre otras.