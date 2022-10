Richard Carapaz se vistió con un uniforme militar en un homenaje del Ejército

Richard Carapaz, tercero desde la izquierda, recibió un homenaje por parte del Ejército Ecuatoriano. Foto: Twitter @EjercitoECU

Redacción Deportes

Richard Carapaz cambió por unas horas sus habituales trajes de ciclismo por un uniforme militar. El campeón olímpico de la ruta, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, recibió un homenaje por parte del Ejército Ecuatoriano.

En una visita a la Brigada de Aviación del Ejército N.° 15 Paquisha, en Pichincha, el Ejército rindió un homenaje al deportista tricolor. Ocurrió el 19 de octubre del 2022.

A 'Richie' lo recibieron con entusiasmo para rendirle un homenaje por su trayectoria. El Ejército incluso publicó un entretenido video en el que se observa cuando le entregan un uniforme, "característico de la Fuerza Aérea".

"Tu visita nos enorgullece y queremos que vistas el uniforme militar", se escucha decir a una uniformada que lo acompaña.

Richard Carapaz, de 29 años, se tomó su tiempo para colocarse el traje de piloto. "Un bonito detalle", dijo el campeón olímpico.

Además, Richard Carapaz Montenegro habló con el personal militar y dio una charla de motivación. Por su puesto los aplausos y las fotografías con los militares no se hicieron esperar.

Ganador del Giro de Italia 2019, el carchense es el mejor ciclista ecuatoriano de todos los tiempos.

Sus triunfos lo han llevado a competir y destacarse en carreras más afamadas del mundo y en el 2023 se probará con un nuevo equipo.

Richard Carapaz y su nuevo equipo

Richard Carapaz es la contratación estrella del EF Education-EasyPost para el 2023.

Hasta finales del 2022 tiene contrato con Ineos Grenadiers, al que se unió en la temporada 2020.

Durante estos años con Ineos logró podios en las tres grandes vueltas (Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia), además de coronarse como monarca en la clasificación de la montaña y triunfar en tres etapas de la Vuelta a España 2022.

Buscar ganar el Tour de Francia, tener un contrato a largo plazo y un equipo que lo respalde fueron tres de las principales razones por las que Carapaz fichó por el EF Education-EasyPost.

Ganar el Tour de Francia

El 19 de agosto de 2022 se oficializó la firma del contrato de Richard Carapaz con EF Education Easy Post (EFE). La información ya se lo conocía desde mayo, pero solo después de agosto se podía hacer oficial.

Con el elenco estadounidense el carchense quiere agigantar su legado.

Richie es el único ciclista en la historia que ha ganado la medalla de oro en la ruta de los Juegos Olímpicos, además de haber logrado el podio en las tres grandes vueltas. Carapaz ganó el Giro de Italia 2019, fue segundo de la Vuelta a España 2020 y tercero en el Tour de Francia 2021.

El EFE le garantiza a Carapaz ir al Tour de Francia como líder y arropado con un equipo que lo ayude a buscar el triunfo. Eso no podía ser garantizado por el Ineos al 100%.

Buscar ganar el Tour de Francia es un anhelo de Richard Carapaz. "Cuando conquistas una cosa, quieres más. Yo soy una de esas personas que quiere más", dijo 'Richie' en publicaciones realizadas por el EF Education-EasyPost.

"Todavía hay cosas que no he conseguido. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. El objetivo de mi vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible, dijo el carchense que fichó por tres años con el EFE

Visita nuestros portales: