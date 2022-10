El atletismo subió la cosecha de medallas

Karla Jaramillo se quedó con la medalla de plata en los 35 km marcha. Está adaptándose a esta categoría, es experta en los 20 km. Foto: Comité olímpico ecuatoriano

Redacción Deportes

Los Juegos Suramericanos finalizan la tarde de este sábado 25 de octubre de 2022 y Ecuador cumple con una destacada participación. Los deportistas nacionales deben cumplir con sus últimas competencias en atletismo, ciclismo, squash y voleibol de playa.

En la penúltima jornada, la delegación nacional consiguió una medalla de plata con Karla Jaramillo, en los 35 kilómetros marcha. Pese a que dominó la competencia al inicio, en la parte final se vio superada por la brasileña Viviane Elyra.

“Faltando 10 kilómetros se me complicó. Fue una gran prueba, estoy agradecida con todos los que me apoyaron, me siento respaldada y contenta por el resultado”, dijo la deportista, quien se halla en el proceso de cambiar de categoría.

Jaramillo está adecuada a los 20 kilómetros y realizar esta nueva distancia es un reto para su carrera. Finalizó con un tiempo de 02:54:01. En la misma prueba, la también nacional Magali Bonilla, se quedó con el cuarto puesto.

La deportista se marcó el brazo con el nombre de su hijo, Omaet, quien es su inspiración. A él le dedicó el subcampeonato suramericano, que la mantiene en la pelea por conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Horas más tarde, Frixon Chila sumó otro metal plateado para Ecuador. El deportista nacional se quedó con el segundo lugar en la prueba de salto triple, con una marca de 16,03 metros, después de sus tres intentos válidos.

“Vine por el oro, pero más allá de eso me siento bien con los resultados. Siento que puedo seguir mejorando y las medallas son la mejor motivación para eso”, dijo el saltador tricolor, que quedó 30 centímetros detrás del venezolano Leodán Torrealba.

Tiro deportivo

La guayaquileña Marina Pérez ganó su segunda medalla en esta edición de los Suramericanos. Esta vez se colgó la presea de bronce en la división de equipos mixtos de los 10 metros pistola de aire, junto a Yautung Cueva.

Pérez se quedó con la presea de plata en la categoría femenina individual, de 10 metros pistola de aire. Además, fue cuarta en los 25 metros, que ganó la también nacional Diana Durango.

Premiaciones atrasadas

Durante la penúltima jornada también se realizó la entrega de medallas de bronce a las atletas Anahí Suárez, Ángela Tenorio, Yuleisi Angulo y Juliana Angulo, que completaron los podios de 400 metros, 100 metros, lanzamiento de jabalina y salto largo, respectivamente.

Otro de los premiados fue Andy Preciado, que se quedó con la plata en decatlón. “Vamos a paso firme, sueño con llegar a los Juegos Olímpicos y no voy a descansar hasta conseguirlo”, dijo el deportista.

Para la noche estaban previstas las finales de los relevos femeninos y 200 metros planos. Hasta el cierre de esta edición, Ecuador estaba en el sexto puesto del medallero, con 66 preseas, 22 de ellas son de oro. Las competencias terminan este sábado 15 de octubre de 2022.

Visita nuestros portales: