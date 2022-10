Dragonas IDV perdió contra Universidad de Chile en Libertadores Femenina

Dragonas IDV cayó ante la U de Chile en el estadio BG por la Libertadores Femenina 2022. Foto: Twitter @DragonasIDV.

Redacción Bendito Fútbol

Dragonas IDV perdió 1-3 ante Universidad de Chile en su debut en el grupo C de la Libertadores Femenina este viernes 14 de octubre del 2022.

U de Chile fue superior a Dragonas en los 45 minutos iniciales. Las jugadoras chilenas aprovecharon los huecos que dejaba la zaga rival para realizar pases entre líneas y sorprender a las ecuatorianas.



El primer tanto del cotejo lo marcó la U de Chile a los 15 minutos gracias a Yessenia Huenteo. La delantera chilena definió por debajo de las piernas de la golera Irene Tobar en un mano a mano.



La alegría para la escuadra chilena duro apenas dos minutos, ya que a la siguiente jugada de ataque de Dragonas se empató el cotejo.

Claudia Roldan ejecutó un tiro libre al poste izquierdo de la arquera Noemi Correa, que no logró atajar.

Pese a que el resultado marcaba una igualdad, U de Chile fue quien proponía gracias a su presión y recuperación rápida.



En la primera mitad Dragonas tuvo más tiempo el esférico, pero fueron las chilenas quienes generaron más peligro.



Ya en la segunda no cambió la dinámica del encuentro. Y la de U de Chile seguía atacando y creando muchas acciones de gol.



A los 50 minutos Irene Tobar realizó una gran atajada, que le negó el gol a Camila Keefe.



Sin embargo, el gol chileno rondaba en el estadio BG y se concretó a los 57 minutos gracias a Rebeca Fernández. La jugadora chilena aprovechó la desconcentración de la zaga de Dragonas y recogió un rebote dentro del área para definir sin presión alguna.



El elenco ecuatoriano no logró reponerse de gol y sus únicas acciones peligrosas fueron a través de la pelota parada.



La U de Chile siguió ejecutando jugadas con pases al hueco y así fue como surgió el tercer tanto para las araucanas. Daniela Zamora recibió un pase de más de 20 metros e ingreso al área para definir con un remate cruzado.



A falta de que jueguen Sportivo Limpeño y Palmeiras, Dragonas se ubica en la última casilla del Grupo C.

Su próximo encuentro será ante Palmeiras el lunes 17 de octubre, a las 15:00, en el estadio BG.

