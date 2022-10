Aucas se juega la temporada en su visita a Barcelona

Los jugadores de Aucas se alistan para su cotejo ante Barcelona, que será en el estadio Los Chirijos (Milagro). Foto: Twitter Aucas.

Redacción Deportes (D)

Una victoria contra Barcelona convertiría a Aucas en el virtual ganador de la segunda etapa y finalista del campeonato nacional. Están a 90 minutos de hacer historia.

Los orientales están encerrados en Chillogallo, concentrados únicamente en el partido de la fecha 14. Con tres puntos de ventaja sobre sus escoltas (Universidad Católica e Independiente del Valle). Además de un gol diferencia de 14, el equipo del venezolano César Farías es el gran favorito para llegar a la final.

Debido a la cercanía entre los aspirantes, la LigaPro dispuso horarios unificados para este fin de semana. Barcelona vs. Aucas, Universidad Católica vs. Emelec y Mushuc Runa vs. Independiente del Valle se programaron para las 18:00 del domingo 16 de octubre.

“Estamos concentrados, hago un llamado a la confianza a y a la tranquilidad de la hinchada. Este equipo está comprometido”. Dijo Farías, después del empate ante el ‘Ponchito’, en la fecha 13.

Tienen planificado viajar a Guayaquil el mismo día del partido. Desde allí se trasladarán, vía terrestre, hasta Milagro, donde se realizará el juego definitivo, en el estadio Los Chirijos. Aucas y Barcelona tienen las mejores ofensivas de la etapa. Están igualados con 23 goles en los 12 juegos disputados.

Los orientales anotaron en 10 de los 13 partidos. Solo no lo pudieron hacer ante Delfín, Cumbayá y Mushuc Runa. En ese exitoso camino se destacan las goleadas ante Independiente del Valle (5-0) y Técnico Universitario (5-2).

Barcelona gritó goles en 11 de los 13 encuentros que lleva disputados. No logró hacerlo ante Delfín y Universidad Católica. John Jairo Cifuente es el máximo arponero para los amarillos en esta segunda fase, con siete anotaciones.

A los únicos equipos que goleó fue al Mushuc Runa, en condición de local por 4-1 Y al Macará, ya con el retorno de Fabián Bustos, al cual propinó un 5-3.

“Estamos haciendo un trabajo centrado en preparar la final. Claro que cada partido lo tomamos con seriedad, pero nuestro objetivo es claro”. Dijo Bustos, que regresó tras la salida de Jorge Célico.

