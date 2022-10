Aucas, Barcelona, Católica e IDV jugarán en horario unificado

Jugadores del Aucas, principales candidatos para ganar la segunda etapa en la LigaPro. Foto: Aucas

Redacción Bendito Fútbol (I)

Barcelona vs. Aucas es el partido más esperado de la fecha 14 de la LigaPro. Canarios y orientales jugarán en Milagro, el 16 de octubre del 2022 a las 18:00. A la par se disputarán los partidos Mushuc Runa vs. Independiente del Valle y Universidad Católica vs. Emelec. Estos cotejos son claves en cuanto a la definición para determinar al ganador de la etapa.

La fecha 14 empezará el sábado 15 de octubre. Ese día, el partido más destacado es el que apurarán Liga de Quito y Guayaquil City en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambas escuadras saben que los tres puntos son fundamentales para dejar más claro el panorama para clasificar a torneos internacionales.



Liga piensa en la Copa Libertadores y el City acercarse a la Copa Sudamericana, aunque no dependen exclusivamente de sus resultados, sino que tienen que ver lo que hagan sus rivales directos.



El domingo el partido que se lleva las mayores luces es el Barcelona vs. Aucas. Un triunfo de los orientales los pondrá con un pie y medio en la final del torneo, mientras que un traspié -si Universidad Católica e Independiente del Valle ganan sus compromisos- apretará aún más la parte alta de la tabla.



El lunes el Clásico de Ambato entre Técnico Universitario vs. Macará definirá al segundo equipo que acompañará a 9 de Octubre al descenso. Los celestes tienen el panorama más complicado y el único resultado que les sirve es la victoria. El 'Rodillo Rojo' tiene el panorama más claro y un empate o un triunfo los dejaría en la Serie A.

Aucas busca ganar la etapa en la fecha 14

15 de octubre de 2022

Partido: Orense vs. Deportivo Cuenca

Horario: 18:00

Transmisión: GolTV y Star+



Partido: Gualaceo vs. Delfín

Horario: 18:00

Transmisión: GolTV y Star+



Partido: Liga de Quito vs. Guayaquil City

Horario: 18:00

Transmisión: GolTV y Star+

16 de octubre 2022

Partido: Mushuc Runa vs. Independiente del Valle

Horario: 18:00

Transmisión: GolTV y Star+



Partido: Universidad Católica vs. Emelec

Horario: 18:00

Transmisión: GolTV y Star+



Partido: Barcelona vs. Aucas

Horario: 18:00

Transmisión: GolTV y Star+

17 de Octubre de 2022

Partido: 9 de Octubre vs. Cumbayá

Horario: 19:00

Transmisión: GolTV y. Star+



Partido: Técnico Universitario vs. Macará

Horario: 19:00

Transmisión: GolTV y Star+

