Entre el café y los estudios, Martín López se prepara para el Astana

Carlos Rojas Acevedo

El ecuatoriano Martín López está convencido que en el ciclismo profesional hay que aprender a aguantar el dolor para triunfar. En el nivel más alto, a parte de una correcta preparación y una adecuada alimentación, se suman otros factores como el descanso y esa capacidad de sufrimiento que distingue a los mejores ciclistas en el pelotón internacional.

Con esos preceptos claros, el deportista imbabureño se unirá a las filas del Astana, reconocido equipo del Word Tour de la UCI, desde enero del 2022.

López llegará al Astana con un contrato inicial de tres años y en su primera temporada formará parte del equipo de desarrollo con retos de la exigencia del Giro de Italia Sub 23, entre otros.

Su viaje está previsto para el 17 de enero del 2022. Llegará primero a España y luego vivirá en Francia, país donde hará base de entrenamiento para afrontar el calendario de carreras.

A sus 21 años, el imbabureño tiene experiencia en viajes y competencias internacionales. Empezó en el triatlón, pero desde los 15 años se ha dedicado de lleno al ciclismo, sin descuidar su formación académica. Él ha sabido combinar los viajes, los entrenamientos y los estudios. En la actualidad cursa el quinto semestre de la carrera de Administración de Empresas, en modalidad a distancia en la UTPL.

Ha competido en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Camerún, entre otros países. Incluso, en esta temporada, estuvo en el afamado Tour del Porvenir, en Francia, así como en el Mundial Sub 23 en Bélgica. Hace una semana alcanzó uno de sus mayores logros hasta la fecha como fue ganar la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Martín López, ciclista ecuatoriano de 21 años que fichó por el Astana del World Tour UCI. Foto: Instagram del deportista

Como todo ciclista profesional sueña con destacarse en alguna de las grandes vueltas, como son el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España. Sin embargo, si el estudiante de Administración pudiera escoger una sola de esas carreras elegiría la ronda española. Esto, porque en el 2018 realizó una pasantía en el equipo Ciudad de Talavera de ese país. Ese paso le dejó muchas enseñanzas y también amigos, por lo que le gustaría competir y destacarse en la Vuelta a España.

Entre los estudios y su carrera profesional, Harold Martín López siempre tiene tiempo para disfrutar de un buen café. Esa bebida es algo que gusta mucho a los ciclistas, en todo el mundo, cuenta el deportista vía telefónica. “Creo que a 9 de cada 10 ciclistas profesionales les gusta”, asegura el atleta que prefiere el café de Cahuasquí (Imbabura), el de Loja, el de Colombia y el “Segafredo de Italia. Hasta por el nombre a uno le gusta ese café”, afirma entre risas.

“Soy un obsesionado del café e intento tomarlo con mis papás, con mis amigos, para salir a conversar y despejar la mente que eso siempre está muy bien”, explica.

Después de un año movido con el Team Best PC, equipo del que se despidió al completar las dos primeras etapas de la Vuelta al Ecuador 2021, López ya está enfocado en el Astana. “No me he sentido mal ni estoy enfermo. No continué en la Vuelta más por descansar y preparar la siguiente temporada”, concluye el crack tricolor que admira a Byron Guama, Richard Carapaz y a otros deportistas.