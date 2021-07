Mark Cavendish ganó la décima etapa del Tour y Carapaz sigue en la pelea

El británico Mark Cavendish consiguió su victoria 33 en una etapa del Tour de Francia y sigue en búsqueda del récord de Eddy Merckx, que logró 34 triunfos en su carrera. Se impuso en la décima etapa de la competencia (4:14:07), este 6 de julio de 2021, tras un gran sprint final.

En los últimos 12 kilómetros Richard Carapaz intentó nuevamente tomar la delantera. El ecuatoriano ya estaba solo en esa instancia de la carrera, sus compañeros del Ineos Grenadiers quedaron relegados en el pelotón principal.

The peloton has split in the wind on this run-in 🌬️@RichardCarapazM has done a great job to position himself at the head of the front group. #TDF2021 pic.twitter.com/ksKz5QZY4Y