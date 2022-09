LeBron James 'decepcionado' por sanción de NBA a directivo por comentarios racistas y machistas

LeBron James criticó este 14 de septiembre de 2022 a la NBA por no ser más contundente en su sanción a Robert Sarver, dueño de los Phoenix Suns y que el 13 de septiembre fue suspendido por un año y multado con USD 10 millones por comentarios vejatorios a sus trabajadores de tipo racista y machista.

"Ya he leído varias veces las historias sobre Sarver. Tengo que ser honesto… Nuestra liga definitivamente se equivocó con esto", dijo en Twitter la estrella de Los Angeles Lakers.

"No necesito explicar el porqué. Leedlas y decidid vosotros mismos. Lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo, no hay lugar en esta liga para este tipo de comportamiento. Amo esta liga y respeto profundamente a nuestros líderes. Pero esto no está bien. No hay lugar para la misoginia, el sexismo y el racismo en ningún entorno laboral", añadió.

LeBron aseguró que "no importa" si quien incurre en este comportamiento es el dueño de un equipo o un jugador y dijo que este no fue un buen ejemplo de una competición como la NBA que aspira a defender una serie de valores.

