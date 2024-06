Los Boston Celtics se consagraron campeones de la NBA y ahora son los únicos con 18 anillos en el mejor torneo de baloncesto del mundo.

Los verdes de Boston se alzaron con el trofeo a campeones de la National Basketball Association (NBA), la noche de este lunes 17 de junio de 2024.

Las finales del campeonato 2024 necesitaron de cinco partidos para conocer al ganador.

En un aplastante marcador de 4 a 1, los líderes de la conferencia Este consiguieron la victoria definitiva en el TG Garden, su casa en Massachusetts.

El marcador del quinto partido terminó 106 a 88 a favor de los Celtics.

El décimo octavo anillo de su historia llegó tras 16 años de espera; el último anillo fue conseguido en 2008.

“TIME TO SAY IT AGAIN BOSTON, ANYTHING IS POSSIBLE…. THE CELTICS ARE NBA CHAMPIONS!” pic.twitter.com/oWiyI8BYUJ