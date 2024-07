El histórico basquetbolista LeBron James, jugador de la selección estadounidense masculina de baloncesto y de Los Angeles Lakers de la NBA, será el deportista masculino encargado de llevar la bandera de su país en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

James, cuatro veces ganador de la NBA y figura reconocida internacionalmente en lo que a su disciplina se refiere, encabezará de esta manera la delegación de Estados Unidos en el evento que se celebrará este viernes 26 de julio en el río Sena de la capital francesa.

Just a kid from Akron leading his country at the Olympic Opening Ceremony. 🇺🇸 @KingJames x #ParisOlympics pic.twitter.com/bcvcVj6o9U

En los que serán sus cuartos Juegos, tras conseguir previamente un bronce en Atenas 2004 y dos oros en Pekín 2008 y Londres 2012, James ha sido elegido como abanderado con los votos de los 592 deportistas que componen el equipo estadounidense.

El nombre de la deportista femenina que le acompañará en esta tarea se desvelará el martes.

“Es un honor increíble representar a Estados Unidos en este escenario global, especialmente en un momento que puede unir al mundo entero. Para un niño de Akron, esta responsabilidad lo significa todo, no solo para mí, sino también para mi familia, todos los niños de mi ciudad natal, mis compañeros de equipo, mis colegas olímpicos y tantas personas en todo el país con grandes aspiraciones. Los deportes tienen el poder de unirnos a todos y estoy orgulloso de ser parte de este momento importante”, señaló James tras conocerse la noticia, según recoge un comunicado difundido por el Team USA.

EXCLUSIVE: Steph Curry announces to LeBron James that he will be a U.S. Olympic flag bearer at the Opening Ceremony in Paris. #ParisOlympics



Watch LeBron’s reaction.



🎥: Courtesy @usabasketball pic.twitter.com/ChUwipQ3lX