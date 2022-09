Abogado de Byron Castillo pone fecha para demandar a Chile

Byron Castillo realizara una demanda por difamación contra la Federacion Chilena. Foto: Instagram @latriecu.

Redacción Bendito Fútbol

El caso entre el lateral ecuatoriano Byron Castillo y Chile tendrá un nuevo episodio cuando el compatriota demande a la Federación Chilena de Fútbol (AFNP).

El abogado defensor de Castillo, Andrés Holguín, anteriormente indicó las represalias que tomará el futbolista conta el ente del fútbol chileno.



La demanda por difamación se procederá después de la Copa del Mundo en Catar, sin fecha exacta o aproximada por el momento, explicó el jurista en entrevista para El Comercio y Bendito Fútbol.



“La demanda contra la Federación Chilena se presentará en algún momento en el futuro, ya después del Mundial”, fueron las palabras de Andrés Holguín.

Asimismo, el abogado recalcó que para iniciar este proceso deberán contar con la venia del Club León de México, donde juega Byron Castillo, ya que son los dueños de los derechos del deportista.

Audiencia del caso Castillo en Zúrich, Suiza

El jueves 15 de septiembre, se efectuará una audiencia de segundas instancias que la FIFA convocó por el caso del jugador Byron Castillo.



Esta se llevará a cabo en la sede de la FIFA ubicada en Zúrich, Suiza y tiene previsto ponerse en marcha a las 07:30 (hora Ecuador).



Sobre la participación de Castillo en la misma, el jurista explico a este medio que, aunque el órgano rector del fútbol convocó al futbolista, este no irá.



“Byron ya respondió ante la FIFA que no va a ir. Ellos contestaron okey aquí está el escrito de Byron y no hay nada más al respecto”, sentenció Andrés Holguín.



En la audiencia de apelación comparecerá la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), con sus abogados, y la Federación Chilena (ANFP) con los suyos respectivamente.

Motivos de la audiencia

La ANFP denunció a la FEF por la supuesta falsa identidad de Castillo, de quien aseguran que es colombiano y no ecuatoriano. Sin embargo, la FIFA desechó la denuncia del 10 de junio pasado.



La intención de la ANFP, representada por el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, es que la FIFA castigue a Ecuador quitándole el cupo mundialista y se lo asigne a Chile.



A la espera de la respuesta definitiva, Chile tiene otras armas en caso de que el fallo sea negativo para sus intereses. El organismo del fútbol peruano pretende acudir al TAS si la resolución favorece a Ecuador.

#Video | Byron Castillo, seleccionado de #LaTri 🇪🇨, habla de los duros momentos que vivió por las dudas sobre su nacionalidad » https://bit.ly/3eJT9Lb Posted by El Comercio on Wednesday, September 14, 2022