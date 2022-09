Byron Castillo solo espera el llamado de la Tri

Byron Castillo (der.) es marcado por el gaucho Nicolás González, el 29 de marzo de 2022, en el Monumental de Guayaquil. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO.

Redacción Deportes

Byron Castillo está enfocado en su carrera en el club mexicano León y con la expectativa de ser convocado a la Tricolor para los partidos amistosos. El seleccionado, de 23 años, evita así escuchar o leer informaciones sobre la insistencia de la Asociación Nacional Profesional de Fútbol de Chile (ANFP), que persiste en que el jugador sea sancionado y la Tri quede excluida del Mundial.

Así lo cuenta Andrés Holguín, abogado del futbolista. “Él (Castillo) está tranquilo”, expresó el jurista a este Diario. El Comité de Apelaciones de la FIFA sostendrá el 15 de septiembre una audiencia para resolver el pedido de Chile de que se revea una decisión del organismo rector del fútbol respecto del jugador.

El 10 de junio, la FIFA desestimó la denuncia de la ANFP acerca de que el futbolista habría adulterado su identidad. Por ello, el tricolor quedó apto para jugar con la Selección en la cita mundialista de Catar. Sin embargo, la ANFP no se quedó conforme y presentó una apelación.

Ante ello, el Comité de Apelaciones de la FIFA anunció una audiencia para tratar el caso en las que fueron citados representantes del organismo chileno, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la Federación Peruana de Fútbol.

Según la información de la prensa chilena, el jugador también fue convocado.

Sin embargo, Holguín expresó que el lateral no asistirá a la audiencia. El jurista agregó que su representado está tranquilo y con el interés por defender a la Tricolor en sus próximos encuentros amistosos. Ecuador se enfrentará a Arabia Saudita, el 23 de septiembre, en Murcia. Mientras que el 27 del mismo mes se medirá a Japón, en Düsseldorf. El seleccionador Gustavo Alfaro dará la convocatoria en los próximos días y el lateral confía en ser llamado.

Audio desestimado

El tabloide británico The Dailly Mail publicó un audio en el que Castillo supuestamente reconoce que es colombiano. El medio publicó que esta prueba podría dejar a Ecuador fuera del Mundial de Catar. El equipo tricolor, con Castillo en sus alineaciones, se clasificó a la Copa del Mundo. Jugará en el grupo A, ante el anfitrión, Países Bajos y Senegal. El primer cotejo será ante los cataríes, el domingo 20 de noviembre.

Holguín replicó que el audio “no es nada nuevo”. Además, consideró que no puede ser tomado en cuenta en la audiencia. “En el proceso de la FIFA este audio no puede presentarse como prueba, ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”, declaró el jurista.

Holguín envió una carta a la FIFA, donde indicó que el futbolista no se presentará a la cita. El especialista tampoco acudirá. “Nunca fuimos parte del proceso legal, por eso no nos vamos a presentar a esa audiencia, la idea es tomar nuestras de­claraciones”, agregó el abogado sobre la audiencia.

Apoyo familiar

Joselyn Estefi, esposa del jugador, y sus dos hijos, son el prin­cipal soporte del joven seleccionado ecuatoriano. Ellos lo acompañan en el estado de Guanajuato, sede del club León. El futbolista fue transferido desde Barcelona por aproximadamente USD 3 millones.

En la transferencia intervino José Chamorro, quien es su agente. El intermediario también se mantiene en contacto permanente con el futbolista. Castillo firmó un contrato hasta 2025 y espera cumplirlo, aunque su ilusión es jugar en el fútbol de Europa.

Por ahora, el jugador solo espera integrar la lista del Mundial de la Tricolor, pese a la insistencia de Chile para que

sea sancionado. Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, indicó en días anteriores que irá “hasta las últimas consecuencias” por el caso del seleccionado tricolor. Si la FIFA ratifica su negativa a dar paso a la apelación de la ­ANFP, este último organismo podría acudir al TAS.