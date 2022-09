Byron Castillo habló del peor momento, cuando sintió que no podía más

Byron Castillo, jugador de la Selección de Ecuador. Foto: Instagram Byron Castillo

Redacción Bendito Fútbol (I)

El futbolista ecuatoriano Byron Castillo, quien milita en el León de México, habló sobre los momentos más duros que ha tenido que pasar a raíz de las dudas sobre su nacionalidad y que ha generado que el caso llegue a instancias internacionales.

"Hubo un momento en el que exploté y dije ya no puedo más", le dijo el deportista ecuatoriano a la Cadena Telemundo, en una entrevista. Fragmentos de ese diálogo se publicaron en Instagram en la noche del 13 de septiembre del 2022.

"Llegó un momento que quise no seguir, sentía tanta presión, llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas", contó Castillo.

En la entrevista, el deportista dejó en claro su postura, sus sensaciones y los duros momentos que le tocó vivir luego que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), presentará ante la FIFA una denuncia en contra de Castillo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), sobre presuntas anomalías en los documentos que lo certificaban como ciudadano ecuatoriano.

Ese diálogo se difundió precisamente a pocas horas de la audiencia que se realizará este 15 de septiembre del 2022, en Suiza, ante una apelación de la Asociación de Fútbol Profesional de Chile por su inconformidad con el fallo de la FIFA que consideró que el seleccionado está apto para jugar por Ecuador.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro (...) el problema viene de años, no es de ahora. De pronto en lo internacional creen que es de ahora, pero eso ya estaba solucionado en Ecuador", comentó Byron Castillo.

Sin mencionar directamente a Chile, comentó que se replicó, por parte de la prensa, todo tipo de información. "Todo el mundo me atacaba, me escribían (...) Llegó el momento donde quise renunciar porque sentía tanta presión (...) en los estadios me gritaba miles de cosas", agregó al recordar los difíciles momentos vividos en el primer semestre de este 2022.

"Hubo un momento donde exploté y dije ya no puedo", cerro el deportista con pasado en Barcelona, Aucas, Deportivo Azogues y Norteamérica, en Ecuador.

Byron Castillo pidió el cambio

Uno de los peores momentos para el futbolista llegó en un partido entre Aucas y Barcelona, en Quito, por la fecha 14 de la primera fase de la LigaPro.

El futbolista pidió el cambio y dejó la cancha muy abatido. Ese cotejo lo ganó Aucas por 2-1.

Al día siguiente, el Barcelona emitió un mensaje de apoyo para el futbolista.

La demanda de Chile en el caso Byron Castillo

La Federación de Fútbol de Chile oficializó ante la FIFA, el 5 de mayo del 2022, una denuncia en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el supuesto “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad” de Castillo.

Se acusó al jugador de haber nacido en Colombia. La Federación de Fútbol de Ecuador (FEF) rechazó la denuncia oficializada ante la FIFA por su similar de Chile por la supuesta falsa nacionalidad del jugador Byron Castillo, integrante de la selección ecuatoriana.

«Debemos ser enfáticos en que el futbolista (Byron Castillo) es ciudadano ecuatoriano a todos los efectos legales», dijo la FEF en un comunicado.

La FIFA se pronuncia

El 11 de mayo del 2022, la FIFA abrió “procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura” tras la acusación de la federación de Chile por supuesta falsa nacionalidad del jugador ecuatoriano.

“La Federación de Fútbol de Chile ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, en la cual presenta diversas alegaciones sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) en ocho partidos de clasificación”, explicó el organismo en su comunicado.

El abogado de Chile insiste

El jurista Eduardo Carlezzo, representante de la Federación Chilena de Fútbol, exhibió supuestas nuevas pruebas sobre la denuncia en contra de su similar de Ecuador por el jugador Byron Castillo por supuesta falsedad de nacionalidad, a días que la FIFA entregara el fallo sobre el polémico caso. En conferencia de prensa en Santiago, Carlezzo mostró un certificado de bautizo de Castillo, ceremonia que se habría realizado en la localidad colombiana de Tumaco, en el sureño departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

FIFA falla a favor de Castillo

La FIFA notificó el 10 de junio a las partes con la resolución en el caso de Byron Castillo y desestimó todos los cargos en contra de la FEF. Es decir, la Tricolor jugará el Mundial de Catar. El fallo agrega que “el procedimiento disciplinario iniciado en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado”. FIFA no agrega ninguna explicación adicional. Con esto, Castillo quedó sin impedimento legal para jugar el Mundial.

#Catar2022 ⚽ | Semana decisiva para Byron Castillo y #LaTri 🇪🇨. Te contamos lo que se conoce del caso hasta este martes 13 de septiembre » https://t.co/bLMka7I4yN pic.twitter.com/wFdhNYGHNz — El Comercio (@elcomerciocom) September 13, 2022

.