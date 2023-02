Las Águilas del baloncesto siguen encestando después de los 70 años

Desde la izquierda, Néstor Valdospinos, Patricio Naveda, Oswaldo Utreras, Jorge Naranjo, Telémaco Porozo y Leonardo Guerra del Águilas Pichincha. Foto: Carlos Rojas / EL COMERCIO

Formar un equipo de baloncesto, con jugadores mayores de 70 años, ha sido una experiencia "maravillosa" para Jorge Naranjo, mentalizador del Águilas Pichincha que se formó en Quito hace dos años. Este 2023 jugarán en un mundial.

"Somos un equipo que ya ha participado nacional e internacionalmente. Hemos ganado dos torneos, uno en Zaruma, otro en Santa Rosa. Además, también jugamos en Quito un certamen internacional de la fundación Lilaka, que realiza torneos deportivos", explica Naranjo, de 75 años, exmilitar de profesión.

Los integrantes del conjunto se sienten contentos al recordar que el año pasado también se probaron en Perú, ante combinados del Club Regatas Lima. "Eran la selección del Perú sub 65, nosotros sub 70. Les ganamos", recuerda emocionado el Coronel Naranjo.

"Es un club muy grande", añade sobre el Regatas Lima el exjugador profesional Telémaco Porozo, del recordado San Pedro Pascual, quien es parte del Águilas Pichincha como basquetbolista y entrenador.

El club lo conforman ingenieros, economistas, coroneles... todos son mayores de 70 años y aseguran sentirse rejuvenecidos gracias al deporte.

Los encestadores de este conjunto se citan dos veces por semana para practicar y mantenerse en forma.

La agenda 2023 incluye un mundial

Este 2023, el Águilas Pichincha tiene cuatro invitaciones a torneos internacionales. Probablemente no puedan asistir a todos los eventos, pero desde ya analizan sus tiempos y lanzan números para los viajes.

Para marzo, recibieron una invitación para un torneo en Querétaro, México.

En abril, está el certamen de la Lilaka en Puerto Rico.

En agosto, será el mundial de la Federación Internacional de Maxibásquetbol (FIMBA) en Mar del Plata, Argentina. En ese torneo, cinco integrantes del Águilas, más cinco jugadores de Guayas, conformarán la selección ecuatoriana de baloncesto de 70+ años.

Además, para noviembre, el quinteto tiene otra invitación para probarse en Cancún, México.

Águilas Pichincha está conformado por 12 basquetbolistas. Algunos fueron exseleccioandos nacionales, provinciales, colegiales. Todos comparten la pasión por el baloncesto, uno de los deportes más populares en el mundo.

¿Cómo se formó el Águilas Pichincha?

"Le voy a contar la anécdota. Cuando me fui de Subteniente a El Oro, me habían conocido que jugué en el colegio y en el Nacional de Vetarnos. Por eso me invitaron a un campeonato. Desde entonces me conocieron como jugador de baloncesto...

"Hace tres años, unos amigos de Zaruma me llaman para jugar con las glorias del deporte de El Oro, en una reunión que se organizó en Pasaje. Luego de eso, querían que integre un quinteto en esa provincia pero les dije que no podía porque vivía en Quito. Entonces, me dije mejor formo un equipo...

"Así formé este equipo Águilas, con amigos, todos exbasquetbolistas. Al inicio entrenábamos en el Colegio Militar y ahora en el Ministerio del Deporte. De eso, ya son dos años", contó Jorge Naranjo, quien en su etapa como colegial fue dos veces campeón, y una vicecampeón, con el San Pedro Pascual.

