Mayton Perea recibe el sí de Dana White para llegar a UFC

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Mayton Perea dio el paso que buscaba para llegar a UFC. Dana White, CEO de la organización, anunció este martes 15 de septiembre de 2026 que el ecuatoriano fue seleccionado para recibir un contrato, después de su presentación en el Dana White’s Contender Series, en Las Vegas. La decisión permitirá que Ecuador sume otro peleador en el principal escenario internacional de las artes marciales mixtas.

La confirmación llegó después de que Mayton Perea derrotara al estadounidense Zevan Hunt por TKO a los 45 segundos del primer asalto. Ganar, sin embargo, no garantizaba su incorporación. White y los responsables de UFC debían evaluar lo mostrado en el octágono antes de decidir qué participantes serían seleccionados. Horas después, llegó el sí.

Mayton Perea recibe el sí para UFC y Ecuador suma otro peleador

El anuncio resolvió la principal incógnita que quedó después de la pelea. Mayton Perea había cumplido dentro del octágono, pero todavía necesitaba que Dana White lo escogiera entre los participantes de la sexta semana de la décima temporada del Contender Series.

El ecuatoriano estuvo entre los cuatro seleccionados para recibir un contrato. Junto con él, White eligió a Igor Cavalcanti, Akbar Abdullaev y Luis Hernandez. Con esas decisiones, el programa alcanzó 28 peleadores escogidos durante las primeras seis jornadas de esta temporada.

El caso de Tyshawn Williams ayuda a dimensionar lo que estaba en juego. El estadounidense también ganó su combate, por decisión unánime frente a Antonio Monteiro, pero no recibió el mismo anuncio. White señaló que podría tener otra oportunidad posteriormente. El formato, por tanto, diferencia entre ganar una pelea y convencer a la organización para obtener un lugar.

¿Qué significa el anuncio de Dana White?

La decisión no debe confundirse con la firma física del documento. Hasta el momento, lo confirmado públicamente es que Mayton Perea fue seleccionado para recibir un contrato con UFC. Por eso, no corresponde señalar todavía que ya lo firmó o que el documento fue entregado.

En términos deportivos, sin embargo, el anuncio cambia el escenario para el ecuatoriano. Llegó a Las Vegas buscando convencer a la compañía y terminó la jornada entre los atletas escogidos para incorporarse a ella.

Su actuación ante Hunt fue determinante. El estadounidense llegó invicto, con siete victorias profesionales, pero Perea necesitó menos de un minuto para terminar el combate. El resultado elevó su registro a nueve triunfos y tres derrotas.

Ecuador amplía su presencia en UFC

La llegada de Mayton Perea también aumenta la representación de Ecuador en las MMA internacionales. El país ya cuenta con nombres como Marlon ‘Chito’ Vera, Michael Morales, Carlos Vera y Adrián Luna Martinetti dentro de la organización.

La propia UFC, en la previa del Contender Series, planteó la participación de Perea como la posibilidad de incorporar otro representante ecuatoriano a su plantilla. Esa expectativa tomó forma con el anuncio realizado por White después de las peleas.

La presencia de más ecuatorianos también amplía el interés local por futuras carteleras. Para los aficionados significa tener otro deportista nacional al cual seguir; para quienes practican artes marciales mixtas en el país, representa otro recorrido desde el circuito regional hacia una organización internacional.

Del nocaut a una nueva etapa

EL COMERCIO publicó el 15 de septiembre de 2026 que Mayton Perea había derrotado a Zevan Hunt, pero todavía debía esperar la decisión de Dana White para saber si su actuación le abriría definitivamente las puertas de UFC.

Esa espera terminó con el anuncio posterior a la cartelera. Ahora el proceso entra en una fase diferente: la formalización de su incorporación y, posteriormente, la definición de cuándo será su primera presentación como peleador de UFC.

Todavía no están confirmados públicamente la fecha, el evento ni el rival para ese estreno. Esos serán los siguientes datos que marcarán el camino de Mayton Perea después de recibir el sí que fue a buscar a Las Vegas.

Preguntas frecuentes sobre Mayton Perea y su llegada a UFC:

❓ ¿Mayton Perea fue seleccionado para recibir un contrato con UFC? Sí. Dana White anunció que Mayton Perea fue seleccionado para recibir un contrato con UFC.

La confirmación llegó después de su participación en el Dana White’s Contender Series del 15 de septiembre de 2026, en Las Vegas. El ecuatoriano estuvo entre los cuatro peleadores escogidos durante la jornada. ❓ ¿Mayton Perea ya firmó oficialmente su contrato con UFC? La nota confirma que fue seleccionado para recibir el contrato, pero no que ya haya firmado físicamente el documento.

Esta diferencia es importante. El anuncio de Dana White confirma la decisión de incorporarlo a UFC, mientras que la formalización documental corresponde a una etapa posterior del proceso. ❓ ¿Cómo consiguió Mayton Perea convencer a Dana White? Perea derrotó por TKO a Zevan Hunt a los 45 segundos del primer asalto.

El estadounidense llegó invicto con siete victorias profesionales. El resultado elevó el récord de Perea a nueve triunfos y tres derrotas y fue determinante para que posteriormente fuera seleccionado por UFC. ❓ ¿Qué otros ecuatorianos están en UFC? La nota menciona a Marlon ‘Chito’ Vera, Michael Morales, Carlos Vera y Adrián Luna Martinetti.

La incorporación de Perea ampliará la representación ecuatoriana en la organización y ofrecerá a los aficionados otro peleador nacional para seguir en futuras carteleras. ❓ ¿Cuándo será la primera pelea de Mayton Perea en UFC? Todavía no existe una fecha, evento ni rival confirmados públicamente para su debut.

Después del anuncio de Dana White, el siguiente paso será formalizar su incorporación. Posteriormente deberán conocerse los detalles de su primera presentación como peleador de UFC.

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