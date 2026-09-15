Mayton Perea firma un nocaut y acerca a Ecuador a UFC

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

El ecuatoriano Mayton Perea ganó la pelea más importante de su carrera. El peleador de Ecuador derrotó por nocaut técnico al estadounidense Zevan Hunt este martes 15 de septiembre de 2026, en el Meta APEX de Las Vegas, durante el Dana White’s Contender Series, el programa en el que UFC busca nuevos talentos para incorporar a su plantilla.

La definición llegó a los 4 minutos y 15 segundos del primer asalto. Perea consiguió dos derribos y conectó 22 de 36 golpes totales, frente a seis de 11 de Hunt, según las estadísticas de ESPN. El triunfo terminó, además, con el invicto profesional del estadounidense, que había llegado a la pelea con siete victorias y ninguna derrota.

Perea logra el nocaut que pone a Ecuador frente a UFC

El combate cerró la sexta semana de la décima temporada del Dana White’s Contender Series y tenía un objetivo que iba más allá de sumar una victoria al récord profesional. Los participantes compiten para convencer a Dana White y al equipo de UFC, que después de las peleas decide qué atletas reciben un contrato con la organización.

Por eso, ganar no significa automáticamente ingresar a UFC. La actuación, la capacidad para finalizar el combate y lo mostrado dentro del octágono forman parte de la evaluación. Antes de esta jornada, la décima temporada del programa ya había entregado 24 contratos, de acuerdo con MMA Fighting.

Para Perea, la victoria representa además la prolongación de una racha construida antes de llegar a Las Vegas. El ecuatoriano arribó al Contender Series con tres triunfos consecutivos por nocaut técnico, frente a Cristian Chere Minda, Bruno Rodríguez y Wellington Madeira. Este último resultado, conseguido en mayo de 2026, también le permitió conquistar el cinturón wélter de Inka Fighting Championship.

De Machala a la pelea más grande de su carrera

El camino hacia esta oportunidad tuvo una particularidad. Mayton Perea realizó su preparación en Ecuador, con base en Machala, junto al Team DC MMA y bajo la dirección de David Chamaidán, entrenador que también ha trabajado con el ecuatoriano Michael Morales.

La apuesta por preparar el combate en el país convirtió su presentación en una referencia para otros deportistas ecuatorianos que buscan abrirse espacio en las MMA internacionales. Perea llegó al evento con ocho victorias y tres derrotas como profesional y con todos sus triunfos conseguidos antes del límite.

Pero antes de entrar al octágono tuvo que superar otro obstáculo. EL COMERCIO detalló el 14 de septiembre que Perea marcó inicialmente 171,5 libras durante el pesaje y quedó media libra por encima del límite permitido. La solución fue inusual: se cortó parte de sus trenzas y volvió a la báscula, donde finalmente registró 171 libras y quedó habilitado para competir.

La decisión que falta después de la victoria

La pelea ante Hunt era especialmente exigente por los antecedentes del estadounidense. El rival de Perea llegó con siete triunfos consecutivos y sin derrotas como profesional. Tres de esas victorias habían sido por KO/TKO, otras tres por sumisión y una por decisión.

El ecuatoriano, sin embargo, resolvió el combate antes de que terminara el primer asalto y llevó su registro profesional a nueve victorias y tres derrotas. Su presentación en Las Vegas cumplió así el primer objetivo: ganar y hacerlo antes del límite.

Ahora queda una segunda resolución fuera de sus manos. Tras finalizar la cartelera, Dana White y los responsables de UFC evalúan las actuaciones de los participantes y anuncian quiénes reciben contrato. La victoria coloca a Perea ante esa decisión después de haber cerrado, con un nocaut, la pelea estelar de la jornada.

Preguntas frecuentes sobre la victoria de Mayton Perea en el Contender Series:

❓ ¿Cómo ganó Mayton Perea su pelea ante Zevan Hunt? El ecuatoriano ganó por nocaut técnico en el primer asalto.

La definición llegó a los 4 minutos y 15 segundos. Perea consiguió dos derribos y conectó 22 de 36 golpes totales, frente a seis de 11 de Hunt, según las estadísticas citadas de ESPN. ❓ ¿Qué récord tiene Mayton Perea después de esta victoria? Perea elevó su registro profesional a nueve victorias y tres derrotas.

Además, terminó con el invicto de Zevan Hunt, quien llegó al combate con siete triunfos y ninguna derrota. El ecuatoriano también extendió su racha de victorias antes del límite. ❓ ¿Mayton Perea consiguió automáticamente un contrato con UFC al ganar? No. La victoria en el Contender Series no garantiza automáticamente un contrato con UFC.

Después de la cartelera, Dana White y los responsables de UFC evalúan las actuaciones y determinan qué peleadores reciben un contrato. Perea cumplió su primer objetivo al ganar y finalizar el combate, pero en el momento descrito por la nota todavía faltaba esa decisión. ❓ ¿Dónde se preparó Mayton Perea para la pelea más importante de su carrera? Realizó su preparación en Machala, Ecuador, junto al Team DC MMA.

Perea trabajó bajo la dirección de David Chamaidán, entrenador que también ha trabajado con Michael Morales. El ecuatoriano llegó a Las Vegas después de construir su preparación para el combate dentro del país. ❓ ¿Qué tuvo que hacer Perea para superar el pesaje antes de enfrentar a Hunt? Tuvo que cortarse parte de sus trenzas para cumplir con el límite establecido.

Inicialmente registró 171,5 libras, media libra por encima de lo permitido. Después del corte volvió a la báscula, marcó 171 libras y quedó habilitado para disputar la pelea que finalmente ganó por nocaut técnico.



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