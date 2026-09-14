La cabellera de Mayton Perea terminó en el piso para poder dar el peso en UFC

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La solución estaba en su cabeza. Literalmente. Mayton Perea subió a la báscula antes de su combate en el Dana White’s Contender Series y marcó 171,5 libras. Al ecuatoriano le sobraba apenas media libra para cumplir el peso permitido en su pelea, pero esos gramos podían complicar una de las oportunidades más importantes de su carrera.

Entonces aparecieron las tijeras. Perea se cortó parte de la cabellera y regresó a la báscula. El segundo intento fue el definitivo: 171 libras. Objetivo cumplido. El representante de Ecuador quedó habilitado para enfrentar al invicto estadounidense Zevan Hunt este martes 15 de septiembre de 2026, en Las Vegas, en una noche que puede abrirle las puertas de la UFC.

UFC, Ecuador y una pelea que empezó contra el peso

La primera batalla de Mayton Perea no fue dentro del octágono. Fue contra la báscula. En la división wélter, el ecuatoriano debía mantenerse dentro del límite establecido para disputar el combate y su primer registro lo dejó apenas por encima.

Media libra parece poco fuera de una jaula, pero en las MMA puede marcar la diferencia durante un pesaje. El episodio obligó al ecuatoriano y a su equipo a reaccionar inmediatamente. No hubo margen para especular: había que encontrar esos gramos.

El cabello terminó siendo la respuesta. Después del corte, Perea volvió a subir a la báscula y marcó las 171 libras necesarias. La organización confirmó su combate dentro de la categoría wélter, cuyo límite para esta cartelera aparece establecido en 77,1 kilogramos.

Superado ese primer obstáculo, toda la atención vuelve ahora al octágono. Y allí el desafío será bastante más complicado que unas décimas en la balanza.

Zevan Hunt llega invicto ante Mayton Perea

Al otro lado de la jaula estará Zevan Hunt, estadounidense de 27 años que aterriza en el Contender Series con siete victorias y ninguna derrota como profesional. Tres de sus triunfos llegaron por nocaut o nocaut técnico, tres por sumisión y uno por decisión.

Mayton Perea, de 26 años, presenta un registro de ocho victorias y tres derrotas. Hay un dato que muestra su capacidad para terminar combates: nunca necesitó de las tarjetas de los jueces para conseguir sus ocho triunfos. Cinco fueron por nocaut o nocaut técnico y tres por sumisión.

El ecuatoriano llegará así ante un rival que todavía no conoce la derrota, pero también con herramientas para buscar una definición. La pelea encabezará la cartelera de la sexta semana de la décima temporada del Dana White’s Contender Series, según el registro especializado de Sherdog.

Una victoria no garantiza el contrato con UFC

El escenario agrega otra dosis de presión. Ganar no significa automáticamente convertirse en peleador de UFC.

El Contender Series reúne cada semana a prospectos que buscan convencer a Dana White y a los responsables de emparejamientos de la compañía. Una vez terminados los combates, ellos evalúan las actuaciones y determinan qué peleadores reciben un contrato. La décima temporada consta de 10 episodios y continúa el martes 15 de septiembre con cinco enfrentamientos programados.

El programa se ha convertido en una de las principales puertas de entrada hacia la organización. En sus primeras nueve temporadas, incluida la edición brasileña, entregó más de 300 contratos y de allí surgieron posteriormente campeones como Sean O’Malley, Jamahal Hill, Jack Della Maddalena y Carlos Ulberg.

El sueño de Mayton Perea empezó mucho antes de Las Vegas

La oportunidad tiene detrás un recorrido que comenzó lejos de las luces de Las Vegas. EL COMERCIO contó el 11 de septiembre de 2026 que Perea se inició en la lucha olímpica desde niño en Ibarra, representó a Ecuador en competencias internacionales y llegó a soñar con unos Juegos Olímpicos antes de orientar definitivamente su carrera hacia las MMA.

Ahora está a una actuación de cambiar la dimensión de su carrera deportiva.

La cita será este martes en el UFC Apex, en Las Vegas. Hunt pondrá sobre la mesa su invicto; Perea, la posibilidad de llevar otro nombre ecuatoriano hacia la élite de las artes marciales mixtas.

Antes de lanzar el primer golpe, sin embargo, el ecuatoriano ya tuvo que desprenderse de algo. Parte de su cabellera quedó en el piso para que la báscula marcara 171 libras. Ahora ya no quedan gramos por perder: queda una pelea por ganar.

Preguntas frecuentes sobre Mayton Perea y su pelea por llegar a UFC

❓ ¿Por qué Mayton Perea tuvo que cortarse el cabello antes de su pelea? Porque en su primer intento marcó 171,5 libras, media libra por encima del peso permitido.

El ecuatoriano decidió cortarse parte de la cabellera antes de regresar a la báscula. En el segundo intento registró exactamente 171 libras y quedó habilitado para disputar su combate en la división wélter. ❓ ¿Cuándo y contra quién peleará Mayton Perea? Perea enfrentará al estadounidense Zevan Hunt este martes 15 de septiembre de 2026.

El combate se disputará en el UFC Apex de Las Vegas y encabezará la cartelera de la sexta semana de la décima temporada del Dana White’s Contender Series. ❓ ¿Quién es Zevan Hunt y cuál es su récord? Es un peleador estadounidense de 27 años que llega invicto con siete victorias.

Hunt suma tres triunfos por nocaut o nocaut técnico, tres por sumisión y uno por decisión. Mayton Perea, de 26 años, registra ocho victorias y tres derrotas, con cinco triunfos por nocaut o nocaut técnico y tres por sumisión. ❓ ¿Si Mayton Perea gana tendrá automáticamente un contrato con UFC? No. Una victoria en el Contender Series no garantiza automáticamente ingresar a UFC.

Después de los combates, Dana White y los responsables de emparejamientos evalúan las actuaciones y deciden qué peleadores reciben un contrato. Por eso, además del resultado, Perea buscará ofrecer una actuación que convenza a la organización. ❓ ¿Qué significa esta pelea para la carrera de Mayton Perea? Es una oportunidad para dar el salto hacia UFC y la élite de las MMA.

Perea comenzó en la lucha olímpica desde niño en Ibarra, representó a Ecuador internacionalmente y posteriormente orientó su carrera hacia las artes marciales mixtas. Una actuación destacada ante Hunt podría abrirle la posibilidad de conseguir un contrato con UFC.

Te recomendamos