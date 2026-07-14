Mayton Perea, el ‘León’ ecuatoriano que está a una pelea de llegar a la UFC

Mayton Perea aprendió a ser perseverante mucho antes de subir a una jaula. En Ibarra, cuando aún era un niño, encontró en la lucha olímpica una forma de entender la vida: una disciplina y una marcialidad que procura mantener en todo momento.

Fue también allí donde se inició en las artes marciales mixtas (MMA), deporte que hoy lo tiene a las puertas del afamado Dana White’s Contender Series y de la UFC.

Más noticias:

Mayton Perea, el Contender Series y la UFC

Perea se entrenó durante años, representó al Ecuador en competencias internacionales y soñó con llegar a unos Juegos Olímpicos.

Pero la pandemia cambió el rumbo de su historia. La lucha olímpica se detuvo, los apoyos desaparecieron y el camino que parecía conducirlo a la élite de ese deporte quedó en pausa. Fue entonces cuando volvió la mirada hacia las MMA, una disciplina que también había estado presente en su vida.

Con hambre, sacrificio y una familia que empezaba a formarse, Mayton ‘The Lion’ Perea comenzó desde abajo. Hubo días difíciles, en los que comer arroz con huevo, día tras día, era parte de la rutina mientras perseguía el sueño de convertirse en atleta profesional.

Con 1,92 metros de estatura y una confianza inquebrantable, dio el salto al profesionalismo. Perdió su primera pelea en 2021, pero no perdió la convicción de que podía llegar lejos.

Cinco años después de aquel debut en la cartelera de la empresa ecuatoriana EMMA, el peleador se prepara para el mayor desafío de su carrera: competir en la sexta semana del Dana White’s Contender Series 2026, el próximo 15 de septiembre, en Las Vegas. Una victoria podría abrirle las puertas de la UFC, la organización de MMA más prestigiosa del mundo.

¿Quién es Mayton Perea?

“Mi nombre es Mayton Perea, más conocido como ‘The Lion’. Soy peleador profesional de MMA; múltiple campeón nacional de lucha olímpica, doble campeón de la liga más importante de este país, EMMA, y también soy campeón latinoamericano de una de las ligas más importantes del continente, como es Inka FC, en los 77 kg.

Ahora también soy contendiente del Dana White Contender Series, siendo el primer ecuatoriano en ingresar a este tipo de eventos entrenando aquí en Ecuador.

Tengo 25 años y siempre me ha fascinado el deporte. Estuve involucrado en karate, boxeo, taekwondo y lucha olímpica desde mis 13 años. En realidad, empecé con las artes marciales mixtas como tal junto a mi profesor de ese tiempo, Trino Herrera. En esa época todavía se lo llamaba ‘Vale Todo’ y cobraban dos dólares por clase.

Recuerdo que fueron a dejar unos volantes al colegio y, junto con mi hermano, nos interesamos. Estudiaba en la Unidad Educativa Ciudad Ibarra. Al inicio entrenaba en las noches; hacía artes marciales, jugaba rugby y también boxeaba. Estaba incursionando en muchos deportes, pero creo que el tiempo de Dios es perfecto porque, al final del día, todo lo que hice me sirvió para convertirme en el deportista que soy.”

‘The Lion’, el alter ego

Mayton Perea siguió entrenando. Ganó campeonatos. Viajó. Derribó rivales. Construyó un nombre: ‘The Lion’.

Él asegura que Mayton Perea y ‘The Lion’ son como dos personas distintas. Mayton es tranquilo, alegre y sensible, al punto de reconocer que puede llorar.

En cambio, ‘The Lion’, su alter ego, es disciplinado, decidido y competitivo. Es quien toma el control cuando se cierra la puerta de la jaula.

“Cuando voy a pelear, es ‘The Lion’ quien entra al octágono”, resume.

Hoy, después de años de trabajo, está a una pelea de cumplir el sueño que parecía lejano. Ese que muchas veces le dijeron que no era posible.

De Machala al sueño de la UFC

Hace unos ocho meses, Perea se mudó a Machala para entrenar bajo la dirección de David Chamaidan, uno de los entrenadores que también formó parte del equipo de Michael Morales, el ecuatoriano que ya triunfa en la UFC.

Desde que se confirmó su presencia en el Dana White’s Contender Series, torneo en el que los mejores prospectos del mundo buscan un contrato con la UFC, Perea ha recibido decenas de llamadas y propuestas, incluso para realizar campamentos de entrenamiento en el extranjero.

Sin embargo, él y su equipo tomaron una decisión poco común: preparar toda la pelea en Ecuador.

Su campamento tiene como base Machala, convencidos de que también desde el país es posible llegar a la élite de las artes marciales mixtas.

Mayton Perea disputará la oportunidad de llegar a la UFC en el Dana White‘s Contender Series, en septiembre. • Foto: @maytonperea_lion

Con un récord profesional de ocho victorias y tres derrotas, Mayton ‘The Lion’ Perea, de 25 años, aspira a convertirse en el sexto ecuatoriano en competir en la UFC. Antes que él lo lograron Rudyard Moncayo, Marlon Vera, Michael Morales, Carlos Vera y Adrián Luna.

¿Cuándo pelea Mayton Perea?

El 15 de septiembre del 2026, cuando se cierre la puerta del octágono en Las Vegas, no solo estará peleando por un contrato con la UFC. Mayton Perea también buscará demostrar que desde Ecuador, con trabajo, perseverancia y convicción, un sueño que parecía inalcanzable puede convertirse en realidad.