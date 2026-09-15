¿A qué hora pelea Mayton Perea por un contrato con UFC y dónde verlo en Ecuador?

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La noche que puede cambiar la carrera de Mayton Perea ya tiene hora de inicio, aunque no una hora exacta para su ingreso al octágono. El ecuatoriano enfrentará este martes 15 de septiembre al invicto estadounidense Zevan Hunt en la pelea estelar de la sexta semana del Dana White’s Contender Series, desde el Meta APEX, en Las Vegas.

Para Ecuador, la cartelera comenzará a las 18:00 y podrá verse mediante la plataforma de streaming que tiene los derechos de la transmisión del Contender Series para Latinoamérica durante su décima temporada. El horario de Perea será posterior porque su combate cerrará una programación compuesta por cinco enfrentamientos.

Horario, transmisión y pelea de Mayton Perea para Ecuador

La señal comenzará a las 18:00 de Ecuador. UFC establece el inicio oficial del episodio a las 19:00 ET, equivalente a las 18:00 en territorio continental ecuatoriano este 15 de septiembre. La transmisión estará disponible en Paramount+.

Pero eso no significa que Perea peleará a las 18:00. Su enfrentamiento con Hunt es la estelar y ocupa el quinto lugar de la cartelera. Antes deberán disputarse otros cuatro combates, por lo que no existe una hora oficial exacta para que el ecuatoriano ingrese al octágono.

La referencia para Ecuador ubica la pelea aproximadamente entre las 19:45 y las 20:30. La ventana debe entenderse como una estimación y no como un horario confirmado: una sucesión de nocauts o sumisiones puede acelerar la programación, mientras que varias decisiones de los jueces pueden llevar la estelar hacia más tarde.

Por eso, para quienes quieran seguir al ecuatoriano, la alternativa más segura será conectarse con anticipación y no esperar hasta una hora específica.

Mayton Perea cerrará la cartelera ante Zevan Hunt

Mayton Perea vs. Zevan Hunt fue elegido como el combate principal de la jornada. Los dos competirán en peso wélter y llegarán con una oportunidad que va más allá del resultado: convencer a Dana White y a los responsables de UFC para obtener un contrato con la organización.

El ecuatoriano llega con ocho victorias y tres derrotas como profesional. Hay una particularidad en su registro: todos sus triunfos fueron antes del límite, con cinco nocauts o nocauts técnicos y tres sumisiones. Hunt, en cambio, se presenta con siete triunfos y ninguna derrota.

La estelar será a tres asaltos y pondrá frente a frente, por tanto, a un peleador ecuatoriano acostumbrado a finalizar sus victorias y a un estadounidense que todavía no ha perdido como profesional.

Perea ya superó su primera batalla antes de subir al octágono

La expectativa alrededor del combate aumentó desde el pesaje. Perea marcó inicialmente 171,5 libras y quedó media libra por encima de lo permitido. La salida fue tan inesperada como gráfica: tuvo que cortarse parte de su cabellera antes de volver a intentarlo.

En su segunda subida a la báscula registró 171 libras y quedó habilitado para competir. EL COMERCIO detalló el 14 de septiembre cómo las tijeras terminaron convirtiéndose en la última herramienta del ecuatoriano para superar el pesaje y mantener intacta su oportunidad en Las Vegas.

Con la báscula superada, ahora queda la parte decisiva. El Contender Series no garantiza un contrato únicamente por ganar. Los participantes deben convencer con su actuación a Dana White y al equipo de UFC, que determina al final de la jornada quiénes reciben una oportunidad en la compañía.

Para Perea, esa evaluación llegará después de la última pelea de la noche.

La cartelera arranca a las 18:00 de Ecuador por Paramount+. Después vendrán cuatro combates antes de que se abra la puerta para la estelar. Allí estarán Hunt, defendiendo su invicto, y Perea, buscando que su noche en Las Vegas termine con algo mucho más importante que una victoria: un contrato con UFC.

Preguntas frecuentes sobre la pelea de Mayton Perea en el Contender Series:

❓ ¿A qué hora pelea Mayton Perea este martes 15 de septiembre? Su combate está estimado entre las 19:45 y las 20:30 de Ecuador, pero no existe una hora exacta confirmada.

Perea protagonizará la quinta y última pelea de la cartelera. El momento de su ingreso al octágono dependerá de cuánto duren los cuatro enfrentamientos anteriores. ❓ ¿A qué hora comienza el Dana White’s Contender Series en Ecuador? La cartelera comenzará a las 18:00 de Ecuador.

El inicio oficial está programado para las 19:00 ET, equivalente a las 18:00 en Ecuador continental este 15 de septiembre. Para evitar perderse la pelea de Perea, lo recomendable es seguir la programación con anticipación. ❓ ¿Dónde se puede ver la pelea de Mayton Perea contra Zevan Hunt? La transmisión para Ecuador estará disponible mediante Paramount+.

La plataforma cuenta con la transmisión del Dana White’s Contender Series para Latinoamérica durante su décima temporada. La señal comenzará desde el inicio de la cartelera. ❓ ¿Quién es Zevan Hunt y cuál es su récord antes de enfrentar a Perea? Es un peleador estadounidense que llega invicto con siete victorias y ninguna derrota.

Mayton Perea, por su parte, registra ocho victorias y tres derrotas. Todos sus triunfos fueron antes del límite: cinco por nocaut o nocaut técnico y tres por sumisión. ❓ ¿Mayton Perea conseguirá un contrato con UFC si gana? No necesariamente. Ganar no garantiza automáticamente un contrato con UFC.

Dana White y el equipo de UFC evalúan las actuaciones al finalizar la jornada y deciden qué participantes reciben un contrato. Por eso, además de buscar la victoria ante Hunt, Perea necesita ofrecer una actuación que convenza a la organización.

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