Michael Morales y Marlon ‘Chito’ Vera pelearán en Ecuador

Michael Morales y Marlon ‘Chito’ Vera pelearán por primera vez en Ecuador durante el proximo 4 de octubre del 2026. Los deportistas formarán parte de la cartelera del Hype Fighting Championship y EL COMERCIO conversó con Armand Martirosian, promotor del evento.

Tanto Morales como Vera aceptaron competir de inmeditano y ni siquiera preguntaron, en un principio, cuánto ganarían, según Martirosian. Este reveló por qué escogió Ecuador, cómo gestionó la particiáción de peleadores estelares con contrato vigente en la UFC y adelantó que proyecta un nuevo evento en Guayaquil.

Me gustaría preguntarte por qué escogiste Ecuador. No es un país donde sea muy común tener este tipo de eventos. ¿Qué analizaron tú y tu equipo?

Muchas ligas cometen el error de escoger países donde ya se realizan muchos eventos de MMA y, por lo tanto, existe muchísima competencia. Yo elijo países donde no haya tanta competencia, pero donde a la gente le gusten las MMA. Ecuador es uno de esos países y, además, es uno de los más hermosos.



Creo que esto también ayudará a incrementar el turismo. Tengo estadísticas de dónde está comprando entradas la gente y hay personas de Estados Unidos, Italia, Colombia y otros países que están adquiriendo boletos para venir al evento. Creo que es bueno no solamente para nosotros, sino también para Ecuador.

Creo que acertaste también porque tienes en la cartelera nombres como Michael Morales y Chito Vera, que son superestrellas aquí. Imagino que el evento va a ser enorme.

Sí, también lo creo. No puedo esperar hasta el 4 de octubre. Quisiera irme a dormir ahora y despertarme el 4 de octubre.

¿Fue difícil cerrar la participación de Morales y Vera?

Fue realmente fácil. Tomó apenas unos minutos.



Los dos querían competir en su país. Ni siquiera me preguntaron por el dinero. No me preguntaron cuánto iban a cobrar. Lo único que querían era competir en su país.

¿Y cómo manejaste eso? Ellos tienen contratos con UFC y ahora van a competir aquí con ustedes. ¿Qué tan difícil fue?

Antes ya organicé eventos con peleadores de UFC y ponía a quien quisiera. Hice un evento con Arman Sarukyan contra Shara Bullet. Después hice otro en el que Jean Silva hizo lucha con Chito Vera.



Un día antes del evento en São Paulo me llamó un número de Estados Unidos. Contesté y era Hunter Campbell. Me dijo: “Hola, soy Hunter Campbell, directivo de UFC. Hermano, ¿estás loco? Estás poniendo a todos nuestros peleadores y ni siquiera nos preguntaste”.



Le dije: “Lo siento”.



Él me respondió que no me iba a generar ningún problema, pero me pidió que la próxima vez no pusiera a un peleador activo de UFC contra otro peleador activo de UFC.



Le dije: “Está bien, como tú digas. Son tus peleadores, tienen contrato contigo. ¿Qué puedo decir?”.



También me dijo que estaba avanzando muy rápido y que esperaba que siguiéramos creciendo.

Por eso tienes aquí a Chito Vera y también a José Aldo, que ya pelearon en 2020. Será como una revancha.

Sí. Creo que Ecuador está esperando esa revancha y que la gente va a venir a apoyar a Chito.

¿Hay otros nombres previstos para la cartelera?

Si ocurre algo, tenemos algún problema, alguien se lesiona o necesitamos un reemplazo, intentaré traer a Arman Tsarukyan.



Si algo sale mal y necesitamos sustituir a alguien, creo que le ofreceré a Arman Tsarukyan venir a Ecuador.

Entonces, ¿cuántos eventos tendrá?

Dos combates y alrededor de 12 peleas de bare knuckle. Además, tendremos cuatro o cinco combates de grappling y en cada uno habrá ecuatorianos.

¿Qué otros ecuatorianos estarán?

Realmente no recuerdo sus nombres, pero ‘Chito‘ me pidió que incluyera a tres chicos de Ecuador. Me dijo que son bastante populares aquí.

También tienen dos sistemas de competición: las peleas a puño limpio y las peleas de sumisión. ¿Qué diferencia esta propuesta de las MMA que vemos, por ejemplo, en UFC?

Con las peleas a puño limpio tienes más espectáculo. Son más rápidas y hay más nocauts.

Y en grappling puedes traer a grandes estrellas para competir. El grappling forma parte de las MMA y así puedes ver quién es mejor específicamente en esa faceta. También es interesante.

¿Cuáles son tus expectativas para los próximos eventos?

Creo que vamos a conseguir un ‘sold out’ aquí. También creo que volveremos en enero o febrero.



Además, tengo planes para organizar un combate de grappling entre Michael Morales y Abubakar Nurmagomedov, primo de Khabib.



Haremos nuestro mejor esfuerzo y veremos qué ocurre aquí.

¿Has pensado en Guayaquil u otra ciudad de Ecuador para un próximo evento?

Sí. Creo que el próximo evento lo haremos en Guayaquil.

¿Cuándo podría ocurrir?

En enero o febrero.

Ya me hablaste un poco de las negociaciones con ‘Chito’ y Michael Morales, pero, más allá de que sean ecuatorianos, ¿qué ves en ellos? ¿Cómo analizas a ‘Chito’ Vera y Michael Morales por su presencia en UFC?

Creo que Michael Morales es un peleador joven, con mucho futuro, y puede convertirse pronto en campeón de UFC.



Chito también me parece muy, muy peligroso en UFC. Está entre la élite. Me gustan los dos, son grandes tipos.



Ahora veremos qué pueden hacer aquí en Quito porque tienen rivales muy duros. Será interesante ver cómo compiten.

En Vera es más habitual ver sumisiones, mientras que Morales es un peleador que tiene muchos más nocauts. Ni siquiera ha ganado por sumisión.

Sí, quizá esta sea la primera vez.