Michael Morales y Marlon ‘Chito’ Vera pelearán en Ecuador

Michael Morales y Marlon ‘Chito’ Vera pelearán por primera vez en Ecuador durante el proximo 4 de octubre del 2026. Los deportistas formarán parte de la cartelera del Hype Fighting Championship y EL COMERCIO conversó con Armand Martirosian, promotor del evento.
Tanto Morales como Vera aceptaron competir de inmeditano y ni siquiera preguntaron, en un principio, cuánto ganarían, según Martirosian. Este reveló por qué escogió Ecuador, cómo gestionó la particiáción de peleadores estelares con contrato vigente en la UFC y adelantó que proyecta un nuevo evento en Guayaquil.
Muchas ligas cometen el error de escoger países donde ya se realizan muchos eventos de MMA y, por lo tanto, existe muchísima competencia. Yo elijo países donde no haya tanta competencia, pero donde a la gente le gusten las MMA. Ecuador es uno de esos países y, además, es uno de los más hermosos.
Creo que esto también ayudará a incrementar el turismo. Tengo estadísticas de dónde está comprando entradas la gente y hay personas de Estados Unidos, Italia, Colombia y otros países que están adquiriendo boletos para venir al evento. Creo que es bueno no solamente para nosotros, sino también para Ecuador.
Sí, también lo creo. No puedo esperar hasta el 4 de octubre. Quisiera irme a dormir ahora y despertarme el 4 de octubre.
Fue realmente fácil. Tomó apenas unos minutos.
Los dos querían competir en su país. Ni siquiera me preguntaron por el dinero. No me preguntaron cuánto iban a cobrar. Lo único que querían era competir en su país.
Antes ya organicé eventos con peleadores de UFC y ponía a quien quisiera. Hice un evento con Arman Sarukyan contra Shara Bullet. Después hice otro en el que Jean Silva hizo lucha con Chito Vera.
Un día antes del evento en São Paulo me llamó un número de Estados Unidos. Contesté y era Hunter Campbell. Me dijo: “Hola, soy Hunter Campbell, directivo de UFC. Hermano, ¿estás loco? Estás poniendo a todos nuestros peleadores y ni siquiera nos preguntaste”.
Le dije: “Lo siento”.
Él me respondió que no me iba a generar ningún problema, pero me pidió que la próxima vez no pusiera a un peleador activo de UFC contra otro peleador activo de UFC.
Le dije: “Está bien, como tú digas. Son tus peleadores, tienen contrato contigo. ¿Qué puedo decir?”.
También me dijo que estaba avanzando muy rápido y que esperaba que siguiéramos creciendo.
Sí. Creo que Ecuador está esperando esa revancha y que la gente va a venir a apoyar a Chito.
Si ocurre algo, tenemos algún problema, alguien se lesiona o necesitamos un reemplazo, intentaré traer a Arman Tsarukyan.
Si algo sale mal y necesitamos sustituir a alguien, creo que le ofreceré a Arman Tsarukyan venir a Ecuador.
Dos combates y alrededor de 12 peleas de bare knuckle. Además, tendremos cuatro o cinco combates de grappling y en cada uno habrá ecuatorianos.
Realmente no recuerdo sus nombres, pero ‘Chito‘ me pidió que incluyera a tres chicos de Ecuador. Me dijo que son bastante populares aquí.
Con las peleas a puño limpio tienes más espectáculo. Son más rápidas y hay más nocauts.
Y en grappling puedes traer a grandes estrellas para competir. El grappling forma parte de las MMA y así puedes ver quién es mejor específicamente en esa faceta. También es interesante.
Creo que vamos a conseguir un ‘sold out’ aquí. También creo que volveremos en enero o febrero.
Además, tengo planes para organizar un combate de grappling entre Michael Morales y Abubakar Nurmagomedov, primo de Khabib.
Haremos nuestro mejor esfuerzo y veremos qué ocurre aquí.
Sí. Creo que el próximo evento lo haremos en Guayaquil.
En enero o febrero.
Creo que Michael Morales es un peleador joven, con mucho futuro, y puede convertirse pronto en campeón de UFC.
Chito también me parece muy, muy peligroso en UFC. Está entre la élite. Me gustan los dos, son grandes tipos.
Ahora veremos qué pueden hacer aquí en Quito porque tienen rivales muy duros. Será interesante ver cómo compiten.
Sí, quizá esta sea la primera vez.
Ya veremos. También es interesante para mí.
La pelea de Marlon ‘Chito’ Vera frente a José Aldo será por modalida exclusiva de sumisión. Bajo el mismo formato se llevará a cabo la de Michael Morales, quien se enfrentará a Laureano Staropoli.
Los combates del 4 de octubre se llevarán a cabo en el Coliseo Rumiñahui. Las entradas se pueden adquirir desde los 30 hasta los 500 dólares.