Michael Morales se anticipa al UFC 330 como suplente por el título

El UFC 330 se acerca y Michael Morales palpita el evento, aunque no se encuentra dentro de la cartelera. El ecuatoriano realizó una publicación en la que se anticipa al acto y ha confirmado que es suplente de los protagonistas de la pelea estelar por el título de peso wélter.

La publicación de Michael Morales en redes sociales para el UFC 330

En sus redes sociales, Michael Morales realizó una publicación durante el viernes 31 de julio del 2026. Allí publicó una ilustración en la que este celebraba por delante de un rótulo con el texto “#UFC3030”.

En la descripción, que acompañó una ilustración, este escribió “se viene el monstruo”, acompañado de emoticones de fuego. A su vez, la fotografía que adjunto dentro del gráfico correspondía a una victoria previa en la que lució la máscara del Hombre Araña.

Su pronunciamiento se dio a pesar de no estar incluido dentro de la grilla de peleadores para tal evento. Sin embargo, el ecuatoriano sí puede lograr meterse en la cartelera e, inclusive, pelear por el título bajo una condición.

Michael Morales, el suplente de Islam Makhachev e Ian Machado Garry en el UFC 330

En el UFC 330, pactado para este 15 de agosto del 2026, Islam Makhachev e Ian Machado Garry se medirán en la pelea estelar. Allí estará en juego el título de la categoría de peso wélter, misma en la que se ubica Michael Morales.

Para tal pelea, el ecuatoriano fue designado como el peleador suplente de sus dos colegas. Así lo confirmó durante el 28 de agosto del 2026 al medio estadounidense MMA Junkie.

Con tal designación, la oportunidad para que Morales haga su aparición en el evento está sujeta a que alguno de sus dos rivales no pueda presentarse. De ser Garry, este peleará por el título; de ser Makhachev, el combate servirá para el ranking de cada uno y para, potencialmente, retar al campeón.

La cartelera del UFC 330

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry (Peso wélter – Pelea por el título)

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson (Peso paja femenino – Pelea por el título)