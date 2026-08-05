‘Chito’ Vera vuelve a pelear en UFC 331: fecha, rival y cartelera completa

La UFC confirmó este miércoles 5 de agosto la cartelera oficial de UFC 331, evento que se celebrará en Los Ángeles, Estados Unidos, y que contará con la presencia del ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera.

El peleador tricolor afrontará su segunda pelea del 2026 con el objetivo de volver al triunfo y recuperar posiciones en el ranking del peso gallo, luego de una complicada racha de resultados que lo llevó hasta el décimo lugar de la división.

¿Cuándo pelea Marlon ‘Chito’ Vera?

‘Chito’ Vera volverá al octágono el próximo 19 de septiembre, en el evento UFC 331, que tendrá como sede la ciudad de Los Ángeles.

El ecuatoriano abrirá la cartelera principal de la noche enfrentando al canadiense Charles Jourdain, uno de los peleadores que atraviesa un buen momento en la división del peso gallo.

La pelea estelar del evento será la revancha por el título del peso mosca entre el campeón Joshua Van y el excampeón Alexandre Pantoja.

Chito Vera busca volver al triunfo

El ecuatoriano atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera dentro de la UFC.

Su última victoria fue en agosto de 2023, cuando derrotó al brasileño Pedro Munhoz.

Desde entonces disputó la pelea por el campeonato del peso gallo frente a Sean O’Malley, combate que perdió por decisión.

Posteriormente sufrió otras tres derrotas consecutivas ante Deiveson Figueiredo, Aiemann Zahabi y David Martínez, resultados que lo alejaron de los primeros puestos del ranking.

Ahora intentará cortar esa racha y relanzar su carrera frente a un rival que llega en ascenso.

¿Quién es Charles Jourdain?

Charles Jourdain, conocido como “Air”, tiene 30 años y es originario de Montreal, Canadá.

El canadiense posee un récord profesional de 18 victorias y ocho derrotas en artes marciales mixtas.

De sus triunfos, ocho llegaron por nocaut y siete por sumisión, lo que refleja su capacidad para definir los combates antes del límite.

Además, llega a este enfrentamiento con una racha de tres victorias consecutivas, consolidándose como uno de los peleadores en mejor momento dentro de la categoría.

Así será la cartelera de UFC 331

Además del combate entre Vera y Jourdain, la cartelera principal contará con otros enfrentamientos destacados.

La pelea coestelar será un combate de cinco asaltos en peso ligero entre Arman Tsarukyan y Mauricio Ruffy, dos aspirantes que buscan acercarse a una oportunidad por el campeonato.

También se enfrentarán Renato Moicano y Brian Ortega, quienes protagonizarán una esperada revancha, esta vez en la división de peso ligero.

La noche concluirá con la pelea por el cinturón del peso mosca entre Joshua Van y Alexandre Pantoja, uno de los combates más esperados del año en la UFC.