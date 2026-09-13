Michael Morales llora con el tierno video de su primer bebé

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Michael Morales, peleador ecuatoriano de la UFC, confirmó que será padre por primera vez. El deportista compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales mediante un video grabado durante una ecografía.

Michael Morales se emocionó hasta las lágrimas

Michael Morales publicó el sábado 12 de septiembre de 2026 en sus redes sociales las imágenes de la ecografía de su pareja Katya Salazar. En el video aparece la pantalla del equipo médico y se observan los primeros movimientos de su primer bebé.

Morales, acostumbrado a la exigencia de las artes marciales mixtas, reaccionó con evidente emoción al conocer a su futuro hijo. Frente al monitor, el deportista exteriorizó sus sentimientos, llegando hasta las lágrimas.

“Hoy escuché y vi por primera vez una parte de ti… y no pude contener las lágrimas”, escribió Morales, generando la reacción inmediata de sus miles de seguidores que le enviaron tiernos mensajes en esta nueva faceta de su vida.

“Voy a ser papá“, escribió al terminar el mensaje que acompañó el video que en menos de 24 horas alcanzó los dos millones de reproducciones, 139 000 corazones y 1 712 mensajes.

Undefeated UFC welterweight Michael Morales gets emotional seeing the ultrasound of his unborn baby as he prepares to become a father ❤️ pic.twitter.com/YK9rmbQLsG — FREAK.MMA (@FREAKMMA1) September 12, 2026

¿Quién es Michael Morales?

Michael Morales nació en Pasaje, en la provincia de El Oro, hace 27 años. Sin embargo, desde niño se entrenó en Machala, la capital provincial, donde dio sus primeros pasos en el judo, la lucha y posteriormente en las MMA.

En 2021 viajó a Tijuana, México, para continuar su formación profesional en el reconocido Entram Gym, donde actualmente reside y entrena. Desde entonces suele portar las banderas de Ecuador y México al subir al octágono.

El peleador ha demostrado gran técnica, fortaleza física y mental que le han servido como base para cosechar 19 victorias en el mismo número de combates que lo han puesto en la órbita como uno de los retadores más fuertes en la categoría wélter.

En la actualidad ocupa el cuarto puesto en el ranking solo por detrás de Ian Machado Garry (3), Carlos Prates (2) e Islam Makhachev (1), el vigente campeón que es el gran objetivo del ecuatoriano para arrebatarle el primer lugar.

Aún no tiene fecha para una próxima pelea. El pasado sábado 15 de agosto estuvo en el UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry, que se llevó a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania, como reserva.

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