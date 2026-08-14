Michael Morales supera el pesaje y queda como reserva para la pelea por el título en UFC 330

Michael Morales tendrá un papel especial en UFC 330 pese a no formar parte inicialmente de la cartelera. El ecuatoriano completó este viernes 14 de agosto uno de los requisitos necesarios para estar disponible ante cualquier inconveniente en la pelea estelar del evento.

Morales registró 170 libras en el pesaje oficial y quedó habilitado como peleador de reserva para el combate por el campeonato del peso wélter.

De esta manera, el ecuatoriano permanecerá disponible en caso de que Islam Makhachev o Ian Machado Garry no puedan disputar la pelea prevista para este sábado 15 de agosto.

¿Por qué Michael Morales se pesó para UFC 330 si no tiene una pelea programada?

Michael Morales tuvo que cumplir con el pesaje porque fue designado como peleador de reserva para el combate por el campeonato del peso wélter.

El ecuatoriano marcó exactamente 170 libras, dentro del límite establecido para disputar una pelea titular de la división.

Su función será permanecer disponible ante una eventual baja de Islam Makhachev o Ian Machado Garry antes del combate.

Según la información proporcionada, una lesión, un problema médico u otro inconveniente que impida competir a uno de los protagonistas podría abrirle a Morales la posibilidad de ingresar a la pelea estelar.

Por esa razón, el ecuatoriano cumplió con el mismo requisito de peso que los protagonistas del combate por el cinturón.

Michael Morales officially weighs in as the backup fighter for the welterweight title ⚖️ pic.twitter.com/XGtGFrHJet — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) August 14, 2026

¿Michael Morales puede pelear por el título en UFC 330?

Michael Morales podría disputar el campeonato del peso wélter únicamente si se produce una baja en la pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry y la UFC activa al ecuatoriano como reemplazo.

En condiciones normales, Morales permanecerá como reserva y no combatirá este sábado.

La designación se produce mientras el ecuatoriano ocupa el tercer lugar del ranking del peso wélter de UFC.

Carlos Prates aparece por delante de Morales, mientras Ian Machado Garry también ocupa una posición superior y será uno de los protagonistas del combate por el campeonato.

Para Morales, una eventual participación representaría la oportunidad de disputar el cinturón de UFC.

¿Cuándo y dónde se realiza UFC 330?

UFC 330 se celebrará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos.

La pelea estelar enfrentará a Islam Makhachev e Ian Machado Garry por el campeonato del peso wélter.

La cartelera también contempla una segunda pelea por un cinturón. Mackenzie Dern defenderá el campeonato del peso paja femenino frente a Gillian Robertson.

En el resto de la cartelera principal, Jalin Turner enfrentará a Kauê Fernandes en peso ligero, Mansur Abdul-Malik se medirá con Dustin Stoltzfus en peso mediano y Edson Barboza combatirá contra Esteban Ribovics en peso ligero.

¿A qué hora empieza UFC 330 en Ecuador?

Las peleas preliminares de UFC 330 comenzarán este sábado a las 16:30, hora de Ecuador, según los horarios proporcionados.

La cartelera principal arrancará desde las 20:00, también en horario ecuatoriano.