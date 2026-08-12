Michael Morales dedica una desgarradora carta a su abuelo tras su fallecimiento

Michael Morales atraviesa un momento de profundo dolor personal mientras se encuentra en una de las etapas más importantes de su carrera en la UFC. Este miércoles 12 de agosto, el peleador ecuatoriano compartió públicamente la pérdida de una persona que, según sus propias palabras, fue fundamental para perseguir sus sueños.

Morales despidió a su abuelo, quien falleció recientemente, con una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram. El ecuatoriano acompañó el mensaje con varias fotografías de ambos y recordó el legado que dejó en su familia.

El invicto peleador también hizo una promesa: continuar luchando por sus objetivos. Además llevará el recuerdo de su abuelo en cada pelea, victoria y sueño que consiga durante su carrera.

¿Qué dijo Michael Morales tras la muerte de su abuelo?

En su carta, Michael Morales describió a su abuelo como un hombre trabajador, humilde y fuerte, además de agradecerle por creer en él y motivarlo durante su camino como peleador.

“Algún día, cuando mis hijos escuchen hablar de ti, quiero contarles todas esas historias que tú nos contabas. Quiero que sepan quién fue su abuelo: un hombre trabajador, humilde, fuerte y lleno de historias”.

Morales destacó especialmente el respaldo que recibió de su abuelo y vinculó su recuerdo directamente con los logros que consiga dentro de las artes marciales mixtas.

“Gracias por creer en mí, por motivarme y por regalarme tantos recuerdos”.

El ecuatoriano aseguró que los éxitos que alcance durante el resto de su trayectoria también estarán dedicados a su abuelo.

“Esta carrera también es tuya, abuelito. Cada pelea, cada victoria y cada sueño que cumpla llevará un pedacito de ti”.

¿Qué significa el tatuaje de Hércules de Michael Morales?

Uno de los pasajes más personales de la carta estuvo relacionado con un tatuaje de Hércules que lleva Michael Morales.

El peleador explicó que para otras personas puede tratarse únicamente de un tatuaje, pero para él representa una historia familiar y un recuerdo permanente de su abuelo.

“Quizás muchas personas vean un tatuaje, pero yo voy a llevar una historia en la piel. Cada vez que mire a Hércules, voy a recordarte a ti“.

Morales relacionó la figura de Hércules con los valores que reconocía en su abuelo: el trabajo honesto, su amor por el campo, las historias que compartía con sus hijos y nietos y el apoyo que le brindó para perseguir su carrera.

“Al hombre que trabajó honestamente, que amaba el campo, que siempre tenía una historia para sus hijos y sus nietos, y que creyó en mí y me motivó a luchar por mi sueño”.

El ecuatoriano cerró ese fragmento de su despedida con una promesa que conecta el recuerdo de su abuelo con su futuro profesional.

“Descansa, abuelito. Tu nieto seguirá luchando. Y mientras yo tenga fuerzas, Hércules caminará conmigo”.

La publicación recibió miles de mensajes de apoyo de aficionados, deportistas y seguidores, quienes expresaron sus condolencias al peleador ecuatoriano.

¿Qué necesita Michael Morales para pelear por el título de la UFC?

El duelo por el campeonato del peso wélter tendrá como protagonistas a Islam Makhachev e Ian Machado Garry, por lo que Michael Morales deberá esperar una nueva oportunidad para disputar el cinturón.

La UFC confirmó que Makhachev defenderá el campeonato frente al irlandés en el UFC 330, evento previsto para el 15 de agosto de 2026, sin embargo, el ecuatoriano será el reemplazo de Garry en caso de lesión.

¿Cuál es el récord de Michael Morales en la UFC y las MMA?

A sus 26 años, Michael Morales permanece invicto como peleador profesional de artes marciales mixtas.

El ecuatoriano registra 19 victorias y ninguna derrota, con 14 de sus triunfos conseguidos por nocaut.

Su presentación más reciente fue el 15 de noviembre de 2025, cuando derrotó por nocaut al estadounidense Sean Brady.

Ese resultado le permitió mantener su invicto y continuar entre los principales nombres del peso wélter de la UFC.

Ahora, mientras espera una oportunidad para disputar el campeonato, Morales atraviesa el fallecimiento de su abuelo con la promesa de mantener su recuerdo presente durante el resto de su trayectoria.