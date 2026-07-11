Michael Morales mostró su lado más romántico y sorprendió con una propuesta de noviazgo

Michael Morales dejó por un momento los guantes y el octágono para mostrar su lado más romántico. El peleador ecuatoriano de la UFC sorprendió la noche del viernes 10 de julio al revelar, a través de sus redes sociales, que inició oficialmente una relación con la influencer mexicana Katya Salazar.

Lo que más llamó la atención no fue la confirmación del romance, sino la elaborada propuesta de noviazgo que preparó para su pareja.

Más noticias:

Una romántica sorpresa

Pese a ser uno de los peleadores más temidos de la UFC y mantenerse invicto en las artes marciales mixtas, Morales organizó un escenario lleno de detalles para pedirle a Katya Salazar que fuera su novia.

La habitación estaba decorada con un enorme oso de peluche, globos en forma de corazón flotando en el techo, arreglos dorados sobre la cama y el piso, velas, flores y un letrero formado con globos que decía: “¿Quieres ser mi novia?”.

La influencer mexicana aceptó la propuesta y compartió el emotivo momento con sus seguidores.

“Sí y sí. Sigo sonriendo. Me ganaste”, escribió Katya Salazar en sus redes sociales.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y recibieron miles de reacciones de seguidores del peleador ecuatoriano.

La pelea por el título de la UFC tendrá que esperar

Mientras disfruta de este momento en su vida personal, Michael Morales continúa esperando la oportunidad de disputar el cinturón del peso wélter de la UFC.

La organización confirmó que el combate por el título de la división encabezará el UFC 330, programado para el 15 de agosto de 2026, pero el ecuatoriano no será uno de los protagonistas.

El campeón Islam Makhachev defenderá el cinturón frente al irlandés Ian Machado Garry, dejando a Morales fuera de la pelea por el campeonato.

¿Cómo llega Michael Morales?

El orense atraviesa el mejor momento de su carrera.

Su última presentación fue el 15 de noviembre de 2025, cuando derrotó por nocaut a Sean Brady y mantuvo su invicto como profesional.

A sus 26 años, Michael Morales acumula un récord de 19 victorias y ninguna derrota, de las cuales 14 han sido por nocaut, consolidándose como uno de los peleadores más prometedores de la UFC.

Actualmente ocupa el tercer lugar del ranking del peso wélter, solo por detrás de Carlos Prates e Ian Machado Garry, mientras que Islam Makhachev se mantiene como campeón de la división.