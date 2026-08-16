Ian Garry encaró a Michael Morales tras la velada del UFC 330

Michael Morales e Ian Garry tuvieron un cruce de palabras luego de la pelea que el irlandés perdió ante Islam Makhachev por el título del peso wélter de la UFC, realizada la noche del sábado 15 de agosto de 2026.

Michael Morales e Ian Garry se encontraron fuera del octágono

Michael Morales fue el suplente elegido por la UFC para el combate titular del peso wélter entre Ian Garry e Islam Makhachev, efectuado en el octágono del Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania, dentro del evento UFC 330.

Islam Makhachev retuvo el cinturón por decisión unánime tras cinco asaltos, con puntuaciones de un doble 49-46 y 48-47. Con este nuevo éxito, el ruso impuso un récord al alcanzar 17 victorias consecutivas. No pierde desde el 3 de octubre de 2015.

Tras la derrota y antes de abandonar la zona del octágono, Ian Garry se encontró con Morales, otro de los principales contendientes de la categoría, y lo encaró sobre unas declaraciones que el ecuatoriano había hecho el año pasado.

“No sé qué historia te inventaste sobre mí, pero yo nunca… nunca he vivido esa historia. Tú sabes eso (…) En este deporte, si la gente habla m…, yo simplemente lo ignoro”, le dijo Garry a Morales.

Pese al momento, el peleador de 28 años destacó la calidad del tricolor. Aseguró que lo considera un gran peleador, fuerte mentalmente y con capacidad para convertirse en campeón de la división.

Asimismo, le recordó que para aspirar al cinturón deberá superar a rivales de la talla de Carlos Prates, Islam Makhachev y a él mismo, peleadores que figuran por delante de Morales en el ranking del peso wélter de la UFC.

“Eres un buen peleador, eres joven y eres fuerte de aquí arriba, de la cabeza. Eso significa que puedes lograr cualquier cosa”, cerró el irlandés antes de despedirse con un abrazo.

Encuentro backstage entre Ian Garry y Michael Morales pic.twitter.com/JCwgtCu5Bl — Daniel Novillo (@mmafanecuador) August 16, 2026

¿Qué dijo Michael Morales sobre Ian Garry?

El 22 de noviembre de 2025, Ian Garry derrotó a Belal Muhammad, séptimo en el ranking del peso wélter, en el evento principal del UFC Fight Night: Tsarukyan vs. Hooker, disputado en Rayán (Doha), Catar.

Tras ese triunfo, Garry aseguró que su trayectoria en la UFC —iniciada en noviembre de 2021— era más sólida que la del ecuatoriano, quien debutó en enero de 2022, y que por ello merecía ser el siguiente en la fila por el título.

Días después, el orense de 27 años admitió en el programa La Cultura Knock Out que sentía antipatía por Ian Garry e incluso reveló un episodio incómodo ocurrido en un evento previo de la empresa.

Contó que durante un incidente en los baños, Garry no dejaba entrar a nadie y empezó a gritar cosas: “Ese día yo no estaba para lidiar con tonterías. Terminó peleándose con muchachos de divisiones más pequeñas”, señaló.

“Estoy dispuesto a enfrentar a Ian Garry, pero todavía no me lo asignan. Me gustaría que esa pelea se dé”, concluyó en ese momento quien ya se posicionaba como uno de los retadores más prometedores de la categoría.

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