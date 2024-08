Marlon ‘Chito’ Vera vuelve al octágono de la Ultimate Fighting Championship (UFC) luego de 147 días de ausencia. La última vez fue el 9 de marzo ante Sean O’Malley por el título del peso gallo.

En esa ocasión, Marlon ‘Chito’ Vera peleó contra Sean O’Malley en el Kaseya Center en Miami, Estados Unidos, ante la presencia de miles de ecuatorianos que presenciaron la histórica pelea.

‘Chito’ Vera con ese combate marcó un precedente único para el deporte de Ecuador en las artes marciales mixtas, porque era la primera vez que un ecuatoriano tenía la oportunidad de pelear por un título en la UFC.

En el desarrollo del combate el ecuatoriano fue superado ampliamente por su oponente, que no tuvo problemas para mantener en su poder el título de la UFC del peso gallo, dejando al manabita en la puerta de cerrar un exitosa etapa de su carrera.

“El amor de Ecuador se sintió más que nunca. Gracias por respaldarme de esa forma. Volveré más fuerte. El cinturón será mío algún día. Gracias”, escribió un día después de la derrota en sus redes sociales oficiales.

El 14 de marzo, Vera utilizó, nuevamente sus redes sociales para agradecer el masivo movimiento de fanáticos ecuatorianos en Miami, que por unos días pusieron a la UFC como uno de los principales temas de conversación en todos los niveles.

“El apoyo en Miami fue increíble, me hubiese encantado llevarle el cinturón a mi país, pero a veces la vida te pone pruebas grandes. Volveré y lo haré mejor, pero de corazón Gracias Ecuador y a todos los latinos que me empujaron a dar todo. 1-1 por ahora”, enfatizó el peleador.

Foto: Instagram del deportista.

‘Chito’ Vera regresa al octágono

La pelea está pactada para este 3 de agosto de 2024 y formará parte de la cartelera especial del evento UFC on ABC: Sandhagen vs. Nurmagomedov.

Como ya es costumbre desde hace varios eventos, el manabita Marlon ‘Chito’ Vera estará en la cartelera principal de la UFC.

El evento que tiene como pelea estelar un Cory Sandhagen vs. Umar Nurmagomedov se realizará en el Etihad Arena, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Otros eventos de la cartelera principal son: Marlon Vera vs. Deiveson Figueiredo (Peso Gallo), Tony Ferguson vs. Michael Chiesa (Peso Wélter) y Sharabutdin Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk (Peso Medio), que es el evento coprincipal.

Esta cartelera en Ecuador se las verá desde las 11:00. Se trata de un horario no tan usual en la UFC, que regularmente se observa en las noches en el país.

Los combates preliminares se transmitirán desde las 11:00. En tanto, la cartelera estelar, donde está Vera, se apreciará desde las 14:00.

Así será la cartelera estelar:

Cory Sandhagen vs. Umar Nurmagomedov, en el peso gallo.

Sharabutdin Magomedov vs. Michal Oleksiejczuk, en el peso medio.

Marlon ‘Chito’ Vera vs. Deiveson Figueiredo, peso gallo.

vs. peso gallo. Tony Ferguson vs. Michael Chiesa, peso welter.

Mackenzie Dern vs. Lupita Godinez, peso paja.

Joel Alvarez vs. Elves Brener, peso liviano.

Foto: Instagram del deportista.

