Arquero de Marruecos canta himno y es sustituido

Bono (primero de izquierda a derecha de pie) en un partido de la Selección de Marruecos en el Mundial de Qatar. Foto: Twitter @EnMaroc

Redacción Elcomercio.com

Marruecos venció por 2-0 a Bélgica y logró un triunfo histórico. Pese a ello, los reflectores también cayeron sobre su arquero, quien tan solo estuvo en el acto previo al partido.



El guardameta del Sevilla, Bono, tuvo su reemplazo en Marruecos justo después de que sonara el himno de su país, durante el que se le vio un momento cabizbajo y con las manos en las rodillas. También con la mano derecha en el pecho, y en su lugar entró Munir.



“Munir remplaza a Bono para el partido contra Bélgica”, escribió la selección marroquí en sus redes sociales en respuesta al tuit que anunciaba el once titular. Pese a ello, no informó el motivo de la sustitución.



Un cambio que fue realizado durante los breves instantes que pasaron del himno a la foto oficial del partido, en la que ya apareció Munir, el exguardameta del Numancia nacido en Melilla (España).



La confusión reinó durante gran parte del partido, incluso las televisoras que transmiten el Mundial Qatar 2022 tardaran varios minutos en darse cuenta que el portero titular de Marruecos era Munir y no Bono, de gran temporada en el Sevilla, donde brilla con luz propia.

Carrera de Bono, el arquero de Marruecos en el Mundial

A sus 31 años Bono es uno de los principales referentes de la Selección de Marruecos. Lleva jugados 47 partidos internacionales y el Mundial Qatar 2022 es el primer en su hoja de vida, al que llegó en plenitud de forma.



Su carrera profesional la ha desarrollado en España. Arrancó en las divisiones juveniles del Atlético de Madrid. Posteriormente hizo sus primeros pasos en el Real Zaragoza, donde debutó profesionalmente en la temporada 2014/15.



Luego tuvo un fructífero paso por el Girona hasta desembarcar, en el curso 2019/20 en el Sevilla, club al que sigue ligado y con el que se proclamó campeón, el año de su debut, de la UEFA Europa League al vencer en la gran final al Inter de Milán.

