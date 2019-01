LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Existe una linda poesía, no tan difundida y aparentemente llamada: Poema a Quito Luz de América, pero que yo la conocía como: Canción de los Barrios de Quito. El autor es el señor Danilo Cevallos y empieza así:



“Si me preguntan quién soy / Les diré que soy Quiteño, /Nacido en la Loma Grande, / Mama cuchara fue el rezo/ de mi primeras palabras, /Y allí se juntaron mis viejos/ al calor de dos barriadas”



Y cerca del final y esta es la parte que resalto, el autor escribe: “Pero hay una cosa amigo, / una verdad y no le duela, /que no he nacido en Quito, que yo nací en Venezuela”.



Si, conocí hace mucho tiempo, al Dr. Danilo Cevallos, un joven venezolano que vino a Quito a estudiar Medicina en la Universidad Central, hace más de 50 años y que se enamoró de la ciudad y le escribió esa poesía, que pudimos rescatar.



El Dr. Cevallos, una vez graduado volvió a su patria pero nos dejó este hermoso legado, que reafirma los lazos de hermandad de Ecuador y Venezuela, patria que hace acogió a miles de compatriotas que emigraron en búsqueda de mejores días para sus familias. Hoy, en realidad, solo nos están devolviendo la visita.



Miguel Andrade Varea