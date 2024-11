Exhortación a los “ganadores”

Estamos viviendo una de las más súbitas y terroríficas catástrofes de nuestra historia, en las que, por desgracia, siempre existirán perdedores y ganadores. En este caso, como en muchos otros, los perdedores somos más… Muchísimos más. El país entero se encuentra sufriendo las consecuencias de esta abrumadora y nefasta oscuridad que hoy nos consume. Si analizamos esta situación, los ganadores son relativamente pocos. Entre ellos, obviamente, se cuentan los importadores de generadores, focos recargables, plantas eléctricas, y todo el material que se requiere para paliar esta emergencia y que la gente se desespera por conseguirlo.

Otros ganadores son las salas de cine, teatros y más sitios de distracción, a donde acude la gente que no quiere ser presa de esta terrible y deprimente oscuridad.

No quiero dejar de mencionar a los dueños de los restaurantes, bares, discotecas, sitios de comida rápida, etc. (siempre y cuando se encuentren provistos de plantas eléctricas); útiles artefactos a los que, lamentablemente, el común de los mortales no tenemos acceso debido a los altos y, muchas veces abusivos costos que se imponen en el mercado, como consecuencia de la tenaz competencia, por lo que hoy por hoy, para la gran mayoría de ecuatorianos estos se han convertido en verdaderos artículos de lujo y, para los comerciantes, en un lucrativo “negocio”.

Con todo lo anteriormente dicho, exhortamos a todos los “ganadores” de esta singular contienda, ser más empáticos y humanos y no abusar de los precios tratando de “pescar a río revuelto”. La solidaridad y la ayuda mutua son factores que deben primar en estos momentos de angustia y desolación en los que estamos viviendo.

Fabiola Carrera Alemán