Cartas a Quito/ 20 de mayo del 2023

Qué lástima nuestro Ecuador!!

Desde que asumió el mando Guillermo Lasso, no ha cesado la oposición de hacerle quedar mal en todos sus actos, proyectos, intenciones, y en su plan de gobierno la Asamblea sobre todo ha sido el puntal de la oposición desbaratando toda idea, proyecto, programa de buenas intenciones del Presidente Lasso. Y tanta seria la ambición que se han lanzado todas las mentiras posibles para tumbar a Lasso, Y llego el momento y a escasas horas de la votación para ver la suerte del Presidente, también llego la Muerte Cruzada, que es una atribución del primer mandatario para disolver la Asamblea, y con esto Gobernar mediante decretos los posibles para ganar tiempo perdido por los dos años de la actual administración, que ha sido frustrada por la oposición. Pero lo lamentable es que en el Ecuador todo esta sujeto a Interpretación de las leyes, esto es un mal de menor desarrollo que nuestra lengua no es exacta o clara, cosa que los opositores han lloriqueado a la Corte Constitucional, y esperan su pronunciamiento. Pero la ley es clara que por el lado de la Conmoción y crisis política, y además por oponerse la Asamblea al cumplimiento del Plan Desarrollo, el Presidente está justificando la validez del decreto y nadie puede desdecirlo. Y es mas el CAL órgano de la Asamblea no concluyo que se de paso al Juicio, pero sin embargo esta no oyo y continuo con el plan de Votación para destituir a Lasso??. Esto y tantas tonterías culturales, son las causantes de la situación que el país afronta. Y por ello se debe decir, que por la Oposicion compuesta de al menos 3 partidos Políticos y/o movimientos, son los causantes de lo que han creado para justificar tumbar a Lasso. Así se puede concluir que, la malévola oposición, tiene además mal fundados análisis de que todo lo que planea Lasso es malo, analizan que el Neoliberalismo es el mal que nos tiene en el menor desarrollo, siendo estas tesis del pasado, y que las investigaciones actuales mas avanzadas, han demostrado que nuestra situación que vivimos, se debe a nuestra propia cultura, que nos ata a no tener otras visiones de desarrollo y nos mantiene en el letargo y continuamos en lo mismo, esto es, viviendo como nos han criado y enseñado nuestras familias. En suma la mala política nos esta matando y llevando al caos, lo que hace pensar que en nuestra sociedad estamos formados para el mal, la destrucción y no para la construcción y el bien de la sociedad. Lasso es un hombre bueno, bien intencionado, pero su oposición es el mal para todos,..

Carlos Puga Valencia

La escala humana

El dinamismo de las ciudades originado por el desarrollo económico han impuesto nuevos paradigmas que influyen significativamente en el estilo y calidad de vida de los habitantes y de su hábitat urbano. A raíz de revolución industrial surgieron cambios en la urbe causando la fragmentación de las ciudades a nivel espacial y social, generando un desorden y desequilibrio urbano, es así que, surgen sistemas sociales económicos que imponen modelos urbanos con la finalidad de crear el escenario más habitable para el ser humano.

En la actualidad las ciudades han traído consigo una serie transformaciones socioeconómicas productos de políticas de estados que fueron causando a nivel espacial y social: inequidades y desequilibrios sociales, asentamientos no planificados, como tambien la migración de la ruralidad, problemas de movilidad por el auge de la industria del automóvil, además los ensanchamientos en zonas suburbanas y periurbanas causando una mayor demanda de vivienda, este último acarreando problemas de desplazamiento del ser humano desde su hogar al sitio de trabajo. La problemática de las ciudades aborda diferentes situaciones de algunas metrópolis en la que se da importancia al espacio vehicular y al automóvil como medio de movilidad urbana, este auge vehicular y la priorización de vías de autopistas conllevan una mayor congestión vehicular generando cada vez un tráfico alto y causando contaminación ambiental.

El núcleo de una sociedad es el ser humano como tal y el fin es responder las necesidades para el desarrollo de sus actividades y su bienestar; sin embargo, el desarrollo y la modernidad ha ido en detrimento a la calidad de vida de los habitantes; implementar un modelo integral de movilidad permitirá mejorar sus impactos sobre la población; transformar el escenario futuro en algo deseable, donde la prioridad sea el ser humano dependerá del compromiso de todos los actores sociales.

Vicente Mera Molina

Una interpelación frágil y sin sustento legal

Cada vez veo con mucha tristeza, amargura e impotencia ,como nuestro país se van hundiendo en el lodazal de la ignominia, la ignorancia, que no les importa inventarse una mentira más grande que una Catedral, al culparle al Presidente Lasso de haber firmado un Contrato de Flopec y Amazonas Tamker. Qué absurdo y totalitarios, al inventarse algo que no es cierto porque el actual Mandatario no estaba todavía en el Poder; pero la amargura, la prepotencia y el ego de los dos proponentes Viviana Veloz y Esteban Torres, aseguran que cometió peculado.

La Asambleísta Veloz una ilustre desconocida, dice tantas barbaridades para que la ciudadanía lo crea. No señora Veloz, usted se atrevió a ofender inmisericorde al primer personero de la Nación que es el Presidente de la República, no una simple Aasambleísta que talvez votaron por Ud, y ahora le da patente de corso para ofender y denigrar, dijo que el Presidente le Puso de Gerente al Sr Hernán Luque frente al EMCO, sin tener ningún título Académico para ocupar ese cargo. Acaso no sabe que muchos de los Asambleístas no tienen títulos. Usted lo sabe, conformaban futbolistas, cantantes y algunos que a lo mucho tienen títulos de bachiller-Cree usted que con esa clase de Asambleístas, puede un país desarrollarse productiva y educativamente .

Señora Veloz debe estar contenta porque ya salió a la palestra política diciéndole al Presidente: Se le acabó su tiempo, recordándole como un magnate cruel y ruin, que destrozó la vida de los ecuatorianos- Dime Viviana en qué forma y porque se expresa así, al menos yo y la mayoría de los ecuatorianos no nos sentimos así, usted debería ir a un juicio por menoscabar y quitar el honor nada menos que al Presidente de la Republica. Y usted señor Torres dice con tanto desparpajo que la mayoría de ecuatorianos no estamos de acuerdo un 90 % con el accionar del actual Presidente recuerden Uds. a Abdalá Bucaram solo estuvo menos de un año, Lucio Gutiérrez, que salió volando del Palacio de Carondelet. Por lo tanto; Asambleístas de pacotilla, solo sirven para criticar insultar y decir No!! a todo. Ustedes son los culpables de que el país no camina porque se han dedicado a todo menos a legislar y hacer componendas para las Comisiones .

Luis Mario Contreras Morales

Elecciones transparentes

En los últimos años, todos los procesos electorales han sido cuestionados respecto de su transparencia y credibilidad. Sin embargo, continúa laborando el personal clave que opera los mismos sistemas cuestionadas, con la dirección de algunas autoridades electorales que no gozan de la confianza ciudadana. Para las próximas elecciones, legalmente no es posible cambiar a las autoridades electorales, pero sí es posible e indispensable, realizar con urgencia una auditoría profesional e independiente del funcionamiento de los sistemas en todas las etapas, desde el padrón de ciudadanos facultados para elegir, hasta la emisión de resultados. En esta actividad deberían participar como observadores expertos de las universidades y otros expertos ciudadanos, para que, mediante el control social, validen el funcionamiento de los sistemas auditados. No hacerlo en la forma inmediata que sugiero, mantendrá la falta de credibilidad en el proceso electoral y sus efectos negativos. En una segunda fase, cuya ejecución debe efectuarse después de las elecciones, es también indispensable revisar el Código de la Democracia y otras normas relacionadas, para mejorar los requisitos para conformar partidos y movimientos políticos, a fin de evitar su proliferación y deficiente representación.

Mario Andrade Trujillo