Cartas al Director / 15 de mayo del 2023

Trabajos inconclusos...?

Gracias al clamor de la ciudadanía, especialmente de los moradores de San Carlos y barrios aledaños pudimos notar, con gran satisfacción, que hace algunas semanas atrás se iniciaron trabajos de restauración y adecentamiento de este concurrido parque INGLÉS; labores que se iniciaron con la pintura de sus exteriores (cerramiento) Pero, al parecer, luego de concluida esta primera etapa, no se ha vuelto a notar la presencia de trabajadores y las canchas, especialmente las de básquet, permanecen en deplorable estado, los pisos están completamente destrozados y el peligro para los deportistas es inminente, los aros están incompletos y en mal estado, muchas luminarias no funcionan, los tachos de basura son obsoletos y se encuentran completamente deteriorados (desfondados), etc. etc. tanto más cuando sabemos que la anterior administración municipal dejó un remanente de más de 400 millones de dólares que, quizá por negligencia, no fueron invertidos en obras prioritarias en beneficio de la comunidad. Albergamos la esperanza de que solamente y, por algún motivo específico, se hayan tomado un “receso” y que, muy pronto se vuelvan a retomar estos trabajos, para la seguridad de los moradores y usuarios que acuden diariamente a estos espacios recreacionales en busca de solaz y esparcimiento, quienes se sentirán sumamente agradecidos.

Si bien es cierto, la pintura decorativa de los exteriores resulta agradable a la vista, es aún más urgente e imprescindible dar funcionalidad a todas y cada una de las instalaciones de este comunitario y concurrido parque.

Fabiola Carrera Alemán

Por la Pesca Responsable: Una Esperanza para el Futuro de las Pesquerías en Ecuador y Perú

La pesca es una de las actividades económicas más importantes en Ecuador y Perú, pero también es una actividad que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente si no se practica de manera responsable. Por esta razón, más de diez organizaciones se unieron para lanzar un ambicioso proyecto que busca promover prácticas pesqueras responsables en la región.

El Proyecto Por la Pesca, busca reducir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y promover prácticas pesqueras rentables y sostenibles para las pesquerías artesanales de dorado y atún en Ecuador, y de calamar gigante, dorado (perico) y pulpo en Perú. Esta iniciativa es una muestra de la importancia que tiene la conservación del medio ambiente y de la necesidad de promover prácticas responsables en todas las actividades económicas que tienen un impacto en el medio ambiente.

Por la Pesca trabajará directamente con organizaciones pesqueras dedicadas a la pesquería de dorado en Manta, y atún en la Reserva Marina de Galápagos, buscando promover la mejora de las regulaciones existentes para la pesquería de atún y buscar alternativas que permitan su ordenamiento. Además, brindará apoyo técnico al proyecto de mejora pesquera de la flota palangrera nodriza de Manta, al Comité Regional de Productores y Procesadores de Mahi (COREMAHI) y desarrollará un Plan Científico Binacional junto con los institutos de investigación marina de Ecuador y Perú.

Este proyecto también busca fortalecer a las organizaciones pesqueras de dorado para el manejo sostenible de este recurso y contribuir con la mejora de las políticas pesqueras para dorado y atún, promover la investigación y el intercambio de información para una gestión pesquera coordinada entre Ecuador y Perú.

La pesca es una actividad importante para muchas personas y comunidades locales en Ecuador y Perú, y este proyecto busca que las personas que dependen de estos recursos pesqueros tengan beneficios económicos y que las pesquerías en las que trabajan sean sostenibles en el tiempo. Por esta razón, el proyecto implementará una combinación de cinco estrategias a lo largo de sus 5 años de duración: facilitar la formalización de pescadores y sus organizaciones; empoderar y fortalecer a las organizaciones pesqueras; aprovechar la demanda de productos de mar provenientes de la pesca formal y responsable para incentivar mejores prácticas; brindar apoyo técnico a organismos gubernamentales para mejorar el intercambio de datos y la transparencia; y promover políticas y reglamentos pesqueros participativos.

Por la Pesca es un paso más hacia la conservación y sostenibilidad de las pesquerías en Ecuador y Perú, y contribuirá a reducir el impacto negativo de la pesca en el medio ambiente. Por la Pesca es una muestra de que es posible promover prácticas responsables en todas las actividades económicas que tienen un impacto en el medio ambiente y es una esperanza para las personas y comunidades locales que dependen de los recursos pesqueros en la región.

Melissa Medina