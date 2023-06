TOM CRUISE afirma que las caderas de SHAKIRA "no mienten"

Carolina Vasco (I)

Tom Cruise habla por primera vez sobre Shakira tras rumores de un supuesto romance. El actor y la barranquillera fueron vistos juntos conversando en el Gran Prix de Miami de la Fórmula 1, el pasado 7 de mayo de 2023.

Entrevista desde Roma

Cruise concedió una entrevista exclusiva para el programa 'Despierta América' en Roma en donde fue el estreno de la película 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One'.

La periodista Jessi Rodríguez fue directo al grano y señaló: "Amamos en Fórmula 1 verte con Shakira. ¿Yo no sabía que eran amigos?".

El talento de Shakira

El productor de cine respondió sobre la intérprete de Te felicito: "es tan talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Es una gran persona, una muy buena persona".

La periodista bromeó posteriormente al decir: "Y sus caderas no mienten", frente a lo cual Cruise respondió con una gran sonrisa: "no, no mienten, no lo hacen".

Vínculo con Lewis Hamilton

El portal univision.com señaló que los rumores de un supuesto romance entre Cruise y Shakira fueron desapareciendo ya que se le vinculó con el piloto Lewis Hamilton.

Shakira ha sido relacionado con diferentes personalidades después de la separación con el español Gerard Piqué.

