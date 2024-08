Tras 19 días de deporte, uno de los momentos más comentados de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en París fue la impresionante actuación de Tom Cruise.

La estrella de Hollywood protagonizó una escena digna de su famosa saga ‘Misión Imposible’.

De entrada, la aparición ha levantado especulaciones entre los fans sobre si se trataba de un guiño al inminente estreno de ‘Misión Imposible 8’. ¿Será?

Durante la ceremonia, Tom Cruise descendió de una cuerda desde la parte superior del estadio mientras miles de espectadores observaban con asombro y sonaban unos pocos acordes del icónico tema de la película Misión Imposible.

Al llegar al suelo, fue recibido con vítores ensordecedores y saludado por la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, a quien la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó la bandera olímpica.

La espectacular entrada del actor, que recordó a las emocionantes escenas de acción de la saga, ha sido interpretada por muchos como una referencia directa al próximo estreno de ‘Misión Imposible 8’.

La actuación de Cruise no terminó ahí. Tras correr entre los deportistas, subió al escenario y recibió la bandera olímpica de manos de la gimnasta estadounidense Simone Biles.

Luego, en un gesto cargado de simbolismo, montó la bandera en una motocicleta y salió del estadio, iniciando lo que fue descrito como un metafórico viaje hacia Los Ángeles, sede de los Juegos Olímpicos de 2028.

Este momento culminó cuando Cruise se subió a un avión militar y saltó en paracaídas, aterrizando en la célebre colina de Hollywood, donde el icónico cartel apareció adornado con los anillos olímpicos.

La espectacularidad y la meticulosidad de la actuación de Tom Cruise han llevado a muchos a preguntarse si este momento fue un guiño intencional a ‘Misión Imposible 8’.

Si bien no ha habido una confirmación oficial por parte del actor o del equipo de producción, la similitud entre la escena y las típicas acrobacias de la saga no ha pasado desapercibida.

Con el estreno de la película en el horizonte, esta aparición podría ser parte de una estrategia más amplia para generar expectación entre los fans de Cruise y de la franquicia.

Aunque lo imposible parece ser estrenar la cinta porque la fecha ha tenido cuatro modificaciones, el lanzamiento en cines de ‘Misión Imposible 8’ está previsto para el 23 de mayo de 2025, señala la página Espinoff.

Junto a la actuación de Tom Cruise, las intervenciones de artistas contemporáneos como Billie Eilish y HER, así como veteranos como Red Hot Chili Peppers y Snoop Dogg, también dieron de qué hablar. ¿Cómo interpretar cada una?

Billie Eilish, conocida por su estilo único y su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia, ofreció una versión relajada de Birds of a Feather durante la ceremonia. La estrella es la voz de la generación actual y llevó su estatus de tendencia a la clausura de los JJ.OO. consiguiendo que sus millones de seguidores voltearan sus ojos al evento.

Su interpretación, acompañada por su hermano Finneas, fue un momento de introspección en medio de la euforia del evento. Eilish demostró una vez más por qué es considerada una de las figuras más influyentes de su tiempo.

H.E.R. wowed us with that beautiful rendition of the National Anthem during the Closing Ceremony of the 2024 Paris Olympics. 🏅 She took to the stage with a customized Strat — who else watched it live?! pic.twitter.com/EgRwNWk71G