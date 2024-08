Miley Cyrus ha logrado a sus 31 años lo que ninguna otra celebridad: es una Leyenda Disney. De esa forma se convierte en la artista más joven en recibir tal distinción, dice La Opinión.

El 11 de agosto de 2024, último día de la convención que Disney realiza anualmente, le entregaron la distinción. Su personaje en la serie Hannah Montana y su exitosa carrera musical le otorgaron el galardón.

La distinción permitió conocer qué piensa la intérprete de ‘Flowers’ sobre el papel que hizo en su infancia. Lo que dijo mostró una faceta distinta de Cyrus.

La ceremonia de premiación

Aunque se esforzó por dejar atrás su imagen de chica Disney para que la tomaran en serio en la industria musical, la cantante reconoce con orgullo que su papel en el programa infantil le abrió muchas puertas.

Durante la ceremonia de premiación Miley Cyrus se mostró muy humana y nostálgica. El evento comenzó con un vídeo por la trayectoria profesional y la vida personal de Cyrus.

El material preparó el terreno para la aparición en escena de la artista Lainey Wilson, quien interpretó la canción que inmortalizó a la serie, The Best of Both Worlds.

El emotivo discurso de Miley Cyrus

Al subir al escenario, Cyrus emocionada se acercó para recibir su premio. Vestía un traje negro compuesto por una blazer ochentera con hombreras voluminosas y un pantalón.

Entre lágrimas compartió unas palabras con el público. “No soy tan fuerte, voy a llorar. Las leyendas también sienten miedo, estoy asustada, pero lo hago y todos podéis hacerlo. Es legendario tener miedo y hacerlo”, dijo.

Recordó que en 2005, Disney tenía la misión de reconstruir la empresa. Por eso fue contratada junto a Bob Iger.

“Sigo aquí orgullosa de haber sido “Hannah Montana”, aseguró y dedicó el premio a Hannah, a todos sus seguidores y a todos los que han hecho realidad su sueño, a la vez que recordó el apoyo de su madre en su faceta de actriz.

Así, Miley Cyrus no solo agradeció y celebró su reconocimiento como Leyenda Disney, sino que reconoció el impacto que Hannah Montana ha tenido en su vida.