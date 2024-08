Henry Cavill ha causado revuelo con su cameo en la película ‘Deadpool & Wolverine‘. El actor, conocido por su rol como Superman en DC Studios, se adentró en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Antes de seguir, advertimos spoilers. Interpretó a una variante de Wolverine, apodada “Cavillerine”. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no es solo su inesperada aparición, sino el extremo compromiso que mostró durante el rodaje.

Un sacrificio de ocho horas de humo

Según reportes del The New York Times, Cavill fumó un puro durante las ocho horas que duró la filmación de su escena. El director Shawn Levy reveló que el actor no dudó en aceptar el desafío, pese a las náuseas que experimentó al día siguiente.

“Mantuvo el cigarro en la boca todo el día. Al día siguiente, escuché que Henry estaba mal porque había estado inhalando humo durante todas esas horas, pero no dudó ni un segundo”.

“Cavillerine”: Un nombre que resonará

El apodo “Cavillerine”, acuñado por el actor Ryan Reynolds, coprotagonista y productor de la película, ya se ha convertido en un fenómeno entre los fanáticos.

Levy comentó en una entrevista con Variety: “Supe que era innegable tan pronto como a Ryan se le ocurrió la idea. Henry Cavill entendió perfectamente el tono subversivo y juguetón de la película, y aceptó participar de inmediato”.

Un legado que trasciende universos

Cavill aprovechó esta oportunidad no solo para rendir homenaje a su legado en DC, sino también para crear uno nuevo en Marvel.

Tras el estreno, el actor compartió una imagen en redes sociales que acumuló más de 3,1 millones de “me gusta”, bromeando sobre “afeitarse el bigote para esta película”.

Sin duda, su cameo en ‘Deadpool & Wolverine‘ ha dejado una huella imborrable en el MCU, consolidando su estatus como uno de los actores más versátiles y comprometidos de la industria.

Tráiler de Deadpool y Wolverine