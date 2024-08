‘Alien: Romulus‘ (2024) es la más reciente entrega en una de las franquicias de ciencia ficción más icónicas del cine. A diferencia de lo que se podría esperar, esta película no es solo una secuela más.

En realidad, la cinta tiene el potencial de redefinir el orden y la comprensión que tenemos del universo Alien.

Desde su lanzamiento en 1979, cada película de la saga Alien ha contribuido a expandir y nutrir la narrativa, con nuevos elementos, personajes, y líneas temporales. Con ‘Alien: Romulus’ también pasará.

¿Por qué ‘Alien: Romulus’ redefine el orden de la saga?

En lugar de seguir una cronología estricta, ‘Romulus’ explora una historia que se posiciona en un punto intermedio entre las películas originales y las precuelas recientes, como ‘Prometheus’ y ‘Alien: Covenant’.

La trama de ‘Alien: Romulus’ se centra en un grupo de colonos que descubren una amenaza alienígena en un planeta remoto.

La clave de la cinta es cómo conecta eventos de las diferentes entregas de la saga para generar un puente entre los misterios de ‘Prometheus’ y la intensa acción de las películas originales.

Este enfoque no solo ofrece nuevas perspectivas sobre los Xenomorfos y su origen, sino que también plantea preguntas sobre el rol de los humanos y los androides en la perpetuación de este ciclo mortal.

Los fanáticos especulan que la película podría revelar secretos que cambiarían la percepción del origen del conflicto entre la humanidad y los Xenomorfos.

Orden cronológico y dónde ver la saga de Alien

1. Prometeo (2012):



El viaje comienza con ‘Prometeo‘, una precuela dirigida por Ridley Scott que explora los orígenes de la humanidad y su conexión con los Ingenieros, una raza extraterrestre responsable de la creación de los Xenomorfos. Aunque no está directamente relacionada con los eventos de la saga original, establece las bases filosóficas y mitológicas del universo Alien. Puedes verla en Disney Plus, aquí.

2. Alien: Covenant (2017):

Continuando con ‘Prometeo’, ‘Alien: Covenant’ profundiza en la creación de los Xenomorfos y conecta los eventos de la precuela con los de la película original de 1979. Aquí, la historia se centra en los experimentos del androide David (interpretado por Michael Fassbender) y sus consecuencias en la creación de estas letales criaturas. ‘Alien: Covenant‘ está disponible en Disney Plus.

3. Alien. El octavo pasajero (1979):

La saga sigue con ‘Alien: El octavo pasajero’, el filme que lo inició todo. Dirigida también por Ridley Scott, esta película es una mezcla perfecta de ciencia ficción y terror, protagonizada por Sigourney Weaver como Ellen Ripley. Es la piedra angular de la franquicia y una obra maestra del género. Puedes verla en Disney Plus, aquí.

4. Alien: Romulus (2024):

‘Alien: Romulus’ es la próxima entrega dirigida por el uruguayo Fede Álvarez. Esta película se sitúa entre los eventos de ‘Alien’ y su secuela ‘Aliens’, prometiendo encajar perfectamente en la cronología y expandir el universo. ¿Cuándo se estrena ‘Alien: Romulus’? Su estreno está previsto para el 15 de agosto en Ecuador.

5. Aliens (1986):

Dirigida por James Cameron, esta secuela añade acción a la franquicia, con Ripley liderando un grupo de marines en una misión de rescate. ‘Aliens’ no solo expande el universo, sino que también se ha convertido en un clásico del cine de acción y ciencia ficción. Puedes verla en Disney Plus, aquí.

6. Alien 3 (1992):



David Fincher debutó como director con esta tercera entrega, que toma un enfoque más oscuro y filosófico. Ripley se encuentra varada en una colonia penal y debe enfrentar nuevamente a un Xenomorfo. ‘Alien 3’ está disponible en Disney Plus.

7. Alien: La resurrección (1997):

Ambientada 200 años después de “Alien 3”, esta película presenta a Ripley clonada, enfrentándose a una nueva amenaza Xenomorfa. Es la cuarta entrega y cierra la cronología principal de la saga. Puedes verla en Disney Plus, aquí.

Extra:

Alien vs. Depredador 2004



Alien vs. Depredador: Requiem 2007

Para los fanáticos de la acción, ‘Alien vs. Depredador’ (2004) y su secuela ‘Alien vs. Depredador: Requiem’ (2007) ofrecen entretenimiento adicional, aunque no son esenciales para la comprensión de la saga principal.