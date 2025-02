Alice Hirson, conocida por aparecer en la conocida serie ‘Dallas’ y actuar como la madre de la cómica estadounidense Ellen DeGeneres en la innovadora comedia que esta última protagonizó en la cadena estadounidense ABC, ha fallecido a los 95 años.

Causas de su fallecimiento

Hirson murió el viernes por causas naturales en el Motion Picture & Television Country House and Hospital en Woodland Hills, según informó su hijo David Hirson a The Hollywood Reporter (THR), que ha hecho público el fallecimiento. La actriz llevaba ingresada en el centro hospitalario desde hace un año.

Carrera en telenovelas y cine

De 1969 a 1993, Hirson apareció en telenovelas diurnas como ‘The Edge of Night’ de CBS como Stephanie Martin; en ‘Another World’ de NBC y su spin-off, ‘Somerset’, como Marsha Davis; en ‘One Life to Live’ de ABC como Eileen Siegel; en ‘General Hospital’ (Hospital General de ABC como la señora Van Gelder; y en ‘Loving’ de ABC como la doctora Lisa Helman.

En la pantalla grande, interpretó a la esposa del coronel Thornbush (Robert Webber), jefe de la unidad de paracaidistas conocida como los Thornbirds, en ‘Private Benjamin’ (1980), y fue la madre de Gilbert Lowe (Anthony Edwards) en ‘Revenge of the Nerds’ (1984), recuerda THR.

Hirson apareció en un total de 26 episodios de ‘Dallas’ entre 1982 y 1988. Su esposo en la vida real, Stephen Elliott, interpretó al abogado Scotty Demerest en la serie.

Primeros años y formación

Hirson nació como Alice Corinne Thorsell en Brooklyn el 10 de marzo de 1929 y se crió en West Hempstead en Long Island. Su madre, May, era ama de casa y su padre, Carl, ingeniero eléctrico.

Se graduó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en 1948 y, mientras aparecía en el teatro de verano en New Hampshire, fue elegida para interpretar a Lucy Shmeeler en una producción de gira de On the Town, protagonizada por Nancy Walker.

