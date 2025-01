Después de una prolongada y complicada batalla legal que se extendió por más de ocho años, Angelina Jolie y Brad Pitt han llegado finalmente a un acuerdo de divorcio. La noticia fue confirmada por el abogado de Jolie, James Simon, quien destacó que su clienta ha estado enfocada en “encontrar la paz y la curación para su familia” durante este tiempo, según informa France 24.

La historia de amor entre Jolie y Pitt comenzó en 2005 durante la filmación de ‘Mr. and Mrs. Smith’, y desde entonces, la pareja se convirtió en una de las más icónicas del cine, conocida como “Brangelina”. Sin embargo, su relación se tornó tumultuosa y culminó con la solicitud de divorcio presentada por Jolie en septiembre de 2016, la cual alegó diferencias irreconciliables, a decir de la BBC.

Acusaciones y disputas entre Angelina Jolie y Brad Pitt

La separación no fue sencilla. A lo largo de los años, surgieron acusaciones serias entre ambos. En 2016, Jolie acusó a Pitt de abuso físico y emocional durante un viaje en avión con sus hijos, lo que llevó a una investigación por parte del FBI. No obstante, no se presentaron cargos penales contra Pitt, siguiendo con France 24.

Además, las tensiones se intensificaron con una disputa sobre el Château Miraval, un viñedo en Francia que ambos adquirieron en 2008. La venta de la participación de Jolie en la propiedad a un oligarca ruso sin el consentimiento de Pitt generó más fricciones entre ellos, informa la BBC.

Un acuerdo esperado

El acuerdo final del divorcio no ha sido revelado públicamente, pero se espera que ponga fin a las disputas legales que han marcado los últimos años de sus vidas. Según Simon, este acuerdo es solo una parte del largo proceso que comenzó hace años. “Francamente, Angelina está agotada, pero se siente aliviada de que esta parte haya terminado”, afirmó el abogado, citado por France 24.

A pesar del conflicto legal, ambos actores han mantenido su enfoque en el bienestar de sus seis hijos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne. En 2021, un juez otorgó la custodia compartida a ambos padres después de una intensa batalla judicial, indica la BBC.

El futuro de los actores

Con el cierre de este capítulo en sus vidas, tanto Jolie como Pitt están listos para avanzar. Angelina ha expresado su deseo de concentrarse en proyectos cinematográficos y actividades humanitarias. Se espera que continúe con su carrera actoral y en iniciativas sociales, a decir de Infobae.

Por su parte, Pitt también tiene planes para seguir en búsqueda de nuevas oportunidades en el cine.

