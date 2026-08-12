Una de las víctimas de Cojimíes salió de prisión y tenía notificación de Interpol

Uno de los tres hombres asesinados en la playa de Cojimíes, en Manabí, había salido de prisión menos de un año antes del ataque y tenía una alerta de ubicación emitida por Interpol. Se trata de Jonathan Fernando Mendoza Zambrano, quien murió junto con Fabián Vicente Vera Garay y su hermano Carlos Andrés Mendoza Zambrano, durante un ataque armado ocurrido el lunes 10 de agosto de 2026.

La Policía confirmó que Mendoza Zambrano tenía antecedentes penales y una notificación de Interpol. Las autoridades no precisaron qué tipo de alerta internacional registraba. El hombre había cumplido una condena de 32 meses por delincuencia organizada y recuperó su libertad luego de acogerse a un procedimiento abreviado. Su salida de prisión ocurrió un año y cuatro meses antes de su asesinato, según los registros judiciales revisados para este caso.

Los tres hombres llegaron a Cojimíes desde Santo Domingo

El triple sicariato ocurrió después de las 14:00 del lunes, durante el feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia, como se informa en una publicación de este medio. Decenas de turistas se encontraban en la playa de Cojimíes, en el cantón Pedernales, cuando los atacantes llegaron por mar.

El teniente coronel Paúl Salazar, jefe del distrito Pedernales-Jama, explicó que varios hombres armados arribaron en una lancha. Los sujetos se dirigieron directamente hacia el grupo donde estaban las tres víctimas y les dispararon en varias ocasiones.

Después del ataque, los sospechosos regresaron a la misma embarcación y escaparon por el mar. Hasta la mañana del martes 11 de agosto, la Policía no había informado sobre capturas relacionadas con el hecho.

Una mujer también resultó herida durante el ataque. La víctima recibió un disparo en el tobillo y fue trasladada para recibir atención médica.

Los tres hombres asesinados llegaron desde Santo Domingo de los Tsáchilas la mañana del lunes para pasar el feriado en este balneario de Manabí. La Policía señaló que los fallecidos tenían antecedentes por delitos como robo, asociación ilícita y tráfico de drogas. Además, las autoridades los relacionan con el grupo de delincuencia organizada R7.

Mendoza tenía procesos penales y había cumplido una condena

Los registros de la Función Judicial muestran varios procesos penales relacionados con Jonathan Mendoza Zambrano. El más reciente corresponde a un caso de asesinato registrado en enero de 2026. También aparecen causas por delincuencia organizada, tráfico de drogas y robo.

En el proceso por asesinato consta una solicitud para formular cargos contra Mendoza, su hermano y otras cuatro personas. Sin embargo, el juez de la Unidad Penal que recibió la causa se inhibió de conocerla.

La investigación se relacionaba con la muerte de Delsinton Briones. Las autoridades encontraron su cadáver suspendido dentro de una vivienda abandonada en la parroquia Puerto Limón, en Santo Domingo. La Policía determinó que el hombre sufrió torturas y presentaba golpes y heridas provocadas con un arma blanca. Durante las primeras diligencias, los investigadores también encontraron chalecos antibalas y un vehículo tipo jeep en los alrededores.

En los procesos por robo y tráfico de sustancias no consta una solicitud de Interpol. En cambio, la Policía confirmó que Mendoza Zambrano tenía una alerta de ubicación emitida por ese organismo internacional. Las autoridades no detallaron la naturaleza de esa notificación.

El fallecido había cumplido una pena de 32 meses de prisión por delincuencia organizada. La sentencia se redujo porque se acogió a un procedimiento abreviado. Los registros señalan que salió de prisión un año y cuatro meses antes del ataque que terminó con su vida.

El asesinato ocurrió en una zona turística de Cojimíes, mientras cientos de personas se movilizaban por el feriado del 10 de agosto. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a las víctimas tendidas sobre sillas instaladas en la playa, mientras otros turistas permanecían cerca del lugar.

La Policía mantiene la investigación para determinar quiénes participaron en el ataque y establecer el móvil del triple asesinato.

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