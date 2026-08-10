Ataque armado en Cojimíes deja tres muertos y una mujer herida este lunes 10 de agosto

Tres hombres fueron asesinados y una mujer resultó herida durante un ataque registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en la playa de Cojimíes, en el cantón Pedernales, al norte de Manabí. Las víctimas se encontraban en este balneario durante el feriado por el 10 de agosto.

Los fallecidos fueron identificados como Fabián Vicente Vera Garay y los hermanos Carlos Andrés y Jonathan Fernando Mendoza Zambrano. Los tres eran oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas. Jonathan Fernando Mendoza Zambrano, además, registraba una alerta de Interpol.

Hombres armados llegaron a la playa en lanchas

El ataque ocurrió aproximadamente a las 14:00. De acuerdo con las versiones recogidas en el sitio, varios sujetos armados llegaron hasta la playa a bordo de lanchas y atacaron directamente a los tres hombres.

Después de cometer el triple crimen, los agresores regresaron a las mismas embarcaciones y huyeron del lugar. La forma en que ejecutaron el ataque generó alarma entre los turistas y las demás personas que permanecían en el balneario de Cojimíes durante el feriado.

El hecho ocurrió en una zona turística de Manabí que recibió a personas que aprovecharon el feriado del 10 de agosto para acudir a la playa. El ataque interrumpió la jornada y provocó preocupación entre quienes se encontraban en el sector al momento del hecho.

Una mujer también resultó herida durante el ataque. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y establecer la identidad de los responsables.

Investigadores indagan un posible ajuste de cuentas

La modalidad del ataque lleva a las autoridades a manejar la hipótesis de un ajuste de cuentas. Los sujetos llegaron directamente hasta el lugar donde se encontraban los hombres, utilizaron armas para atacarlos y luego escaparon por vía marítima.

Personal de Criminalística y unidades investigativas desplegaron diligencias para reconstruir el recorrido que realizaron los atacantes antes y después del crimen. Las investigaciones también buscan establecer quién ordenó y quién ejecutó el triple asesinato.

La Policía trabaja con la información recopilada en el sitio para esclarecer el caso. Entre los elementos que forman parte de las indagaciones están las circunstancias del ataque, la forma de llegada y escape de los agresores y la identificación de quienes participaron en el hecho.

El triple crimen ocurrió mientras las víctimas disfrutaban del feriado en Cojimíes. Los tres hombres, procedentes de Santo Domingo de los Tsáchilas, fueron atacados alrededor de las 14:00 por sujetos que llegaron y huyeron en lanchas.

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