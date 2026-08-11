Policía revela detalles del ataque que dejó tres muertos en Cojimíes

La Policía Nacional reveló nuevos detalles sobre el triple crimen ocurrido en la playa de Cojimíes, en el cantón Pedernales, al norte de Manabí. El teniente coronel Paúl Salazar Acosta, comandante del Distrito Pedernales-Jama, confirmó que los tres hombres asesinados pertenecían al Grupo Armado Organizado (GAO) R7.

El oficial también señaló que las víctimas acumulaban múltiples antecedentes penales y que una de ellas registraba una alerta internacional de Interpol. Según el informe policial, los tres hombres habían llegado a la zona turística apenas unas horas antes del ataque. La Policía indicó además que serían procedentes de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Policía activa un operativo para localizar a los responsables

Salazar informó que los responsables del ataque escaparon por vía marítima después de disparar contra los tres hombres. Los sicarios utilizaron una lancha azul para abandonar el lugar, según la información proporcionada por el comandante del Distrito Pedernales-Jama.

La Policía Nacional desplegó un operativo junto con las Fuerzas Armadas, a través de la Marina, para intentar localizar a los atacantes. Las autoridades también incorporaron patrullaje aéreo con un helicóptero como parte de la búsqueda.

El despliegue policial no se limita a la zona costera. Salazar confirmó que las unidades ejecutan allanamientos interprovinciales en Santo Domingo con el objetivo de capturar a los responsables de la incursión armada.

Mientras avanzan estas acciones, los investigadores buscan establecer las circunstancias que rodearon el ataque y determinar la participación de quienes ejecutaron el triple asesinato.

Una mujer también resultó herida durante el ataque. La víctima recibió un impacto de bala a la altura del tobillo, según informó el oficial.

Tres hombres fueron atacados durante el feriado

El triple crimen ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026, durante el último día del feriado en Ecuador. El ataque se registró aproximadamente a las 14:00 en la playa de Cojimíes, un balneario que recibió turistas durante el descanso por el feriado.

Los fallecidos fueron identificados como Fabián Vicente Vera Garay y los hermanos Carlos Andrés y Jonathan Fernando Mendoza Zambrano. Los tres eran oriundos de Santo Domingo de los Tsáchilas. Jonathan Fernando Mendoza Zambrano registraba además una alerta de Interpol.

De acuerdo con las versiones recogidas en el sitio, varios hombres armados llegaron hasta la playa en lanchas y atacaron directamente a los tres hombres. Después del crimen, los agresores regresaron a las embarcaciones y escaparon por mar.

El ataque generó alarma entre los turistas y las demás personas que permanecían en el balneario durante el feriado. La jornada turística quedó interrumpida por el hecho violento.

La modalidad del ataque llevó a las autoridades a manejar la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Los agresores llegaron directamente hasta el lugar donde se encontraban las víctimas, utilizaron armas de fuego y luego huyeron por vía marítima.

Personal de Criminalística y unidades investigativas realizaron diligencias para reconstruir el recorrido de los atacantes antes y después del crimen. Las investigaciones también buscan establecer quién ordenó y quién ejecutó el triple asesinato.

La Policía trabaja con la información recopilada en el sitio para esclarecer el caso. Entre los elementos que analiza constan las circunstancias del ataque, la forma en que llegaron y escaparon los agresores y la identificación de las personas que participaron en el hecho.

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